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नागा चैतन्य ने आमिर खान संग लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद इसलिए साइन नहीं की हिंदी फिल्म, कहा- बॉक्स ऑफिस पर…

Mar 30, 2026 02:39 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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साउथ के साथ नागा बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में आमिर खान के साथ फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। इसके बाद नागा ने ने अभी तक कोई दूसरी हिंदी फिल्म साइन नहीं की है।

नागा चैतन्य ने आमिर खान संग लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद इसलिए साइन नहीं की हिंदी फिल्म, कहा- बॉक्स ऑफिस पर…

साउथ एक्टर नाना चैतन्य आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। नागा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ नागा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। साउथ के साथ नागा बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में आमिर खान के साथ फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। हालांकि, इस फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। इसके बाद नागा ने ने अभी तक कोई दूसरी हिंदी फिल्म साइन नहीं की है।

मैं नए मौकों के लिए तैयार हूं

हिन्दुस्तान की खबर के अनुसार, 'जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद कोई हिंदी फिल्म क्यों नहीं की तो एक्टर ने इस पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'इसका कोई खास कारण नहीं है। यकीनन, मैं नए मौकों के लिए तैयार हूं। बस बात यह है कि उस फिल्म के बाद, मैं यहां कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और उनमें मेरा काफी समय और मेहनत लगी। इसलिए, मैं हिंदी फिल्मों में एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वहां भी कुछ खास कर सकूं।'

फिल्मों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं

इसके बाद जब नागा चैतन्य से पूछा गया कि क्या 'लाल सिंह चड्ढा' को मिले कमजोर रिस्पॉन्स की वजह से उन्होंने हिंदी फिल्मों के चुनाव को लेकर ज्यादा सावधानी बरतना शुरू कर दिया है? इस पर एक्टर ने कहा, 'ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे उस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया। मैंने बहुत कुछ सीखा और वहां के लोग बहुत ही मिलनसार थे, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। इसलिए, मेरा वह अनुभव किसी कमाल से कम नहीं था। जहां तक फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि हम इतने समझदार तो हैं ही कि यह समझ सकें कि कुछ फिल्मों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इससे हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इसलिए, इस सफलता या असफलता ने मेरी सोच में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है।'

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मैं बस उस स्क्रिप्ट पर अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश कर रहा हूं

हिंदी फिल्मों से खुद को दूर रखने की वजह को लेकर बताते हुए नागा चैतन्य कहते हैं, 'दोनों फिल्में, 'थंडेल' (2025) और 'वृषकर्म', बहुत ही पेचीदा फिल्में हैं। मुझे 'वृषकर्म' की पेचीदगी का अंदाजा तब हुआ जब हमने इसकी शूटिंग शुरू की, क्योंकि फिल्म का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा VFX पर आधारित है और जब आप इस तरह की कहानियों पर काम करते हैं, तो काम करने का पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें प्री-प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस बार कहानियों की ही ऐसी मांग है; मैं कोई खास रणनीति नहीं बना रहा हू्ं या ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं बस उस स्क्रिप्ट पर अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर मैं उस समय काम कर रहा हूं। जाहिर है, कुछ फिल्में हम जल्दी बना सकते हैं, कुछ फिल्मों में समय लगता है और मैं अभी उन्हीं स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आखिरकार, सफलता ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने उस साल कितनी फिल्में की या नहीं।'

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मैं दिल से एक एक्टर हूं

जब नागा ने पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि हिंदी और साउथ के टैलेंट के बीच बढ़ते क्रॉसओवर को देखते हुए, अब उनके लिए बॉलीवुड में वापसी करने का यह एक बेहतर समय है? इस पर उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह सही समय की बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार यह स्क्रिप्ट की बात है। मैं दिल से एक एक्टर हूं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे किस तरह के किरदार और रोल मिलते हैं। अब भाषा कोई रुकावट नहीं रही, दर्शक अलग-अलग भाषाओं की हर तरह की फिल्में देखते हैं। इसलिए मेरे लिए, यह ज्यादातर उस किरदार के बारे में है जो मुझे किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए सचमुच प्रेरित करेगा, और मैं यह बात किसी भी भाषा पर समान रूप से लागू करूंगा।'

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'मैं हिंदी फिल्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन...'

नागा ने आगे कहा, 'मैं हिंदी फिल्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे प्रेरित करे। यह कुछ नया होना चाहिए, जहां मैं उन फिल्ममेकर्स के साथ काम कर सकूं जिन्हें मैं सचमुच पसंद करता हूं। मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी रिश्ता और सफर है। यह सफर ही है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए मैं कहीं भी इन सब चीजों की तलाश में रहता हूं। यह सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं हमेशा से इसके लिए तैयार रहा हूं और हमेशा रहूंगा।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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