नागा चैतन्य ने पत्नी शोभिता धुलिपाला की तारीफों के बांध दिए पुल, बोले- जब हम हॉलिडे पर जाते हैं..
एक्टर नागा चैतन्य ने पत्नी शोभिता धुलिपाला की खूब तारीफें की हैं। एक्टर ने बताया कि वो अपनी पत्नी की किस क्वालिटी को पसंद करते हैं। एक्टर ने पत्नी की अच्छाई के बारे में पूरी लिस्ट बता दी।
एक्टर नागा चैतन्य इन दिनों अपनी फिल्म वृषकर्मा के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्टर ने अपनी पत्नी शोभिता धुलिपाला के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। एक्टर ने पत्नी की तारीफ में पूरी लिस्ट सुना दी। एक्टर ने कहा शोभिता के बारे में उनके दिमाग में जो पहला शब्द आता है वो प्यार है। इसके अलावा एक्टर ने अक्किनेनी परिवार की विरासत के बारे में बात की।
नागा चैतन्य ने की पत्नी शोभिता धुलिपाला की तारीफ
फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब एक फैन ने पूछा कि उन्हें पत्नी शोभिता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि शोभिता में बहुत सी क्वालिटीज हैं। अगर एक बारे में बात की जाए तो उनका जबरदस्त नेचर। वो आज की जनरेशन और पुराने कल्चर का अच्छा मिश्रण हैं। वो हमेशा नई चीज़ों को जानने के लिए तैयार रहती हैं। नागा चैतन्य ने पत्नी की तारीफ करते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ‘जैसे हम हॉलिडे पर गए। हमारे पास एक प्लान है। अगर हमारा वो प्लान फेल होता है तो मैं फ्रीज हो जाता हूं, लेकिन वो क्यच न कुछ रास्ता निकाल लेती है और हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उनकी वजह से नई चीजे जन हैं। मैंने सीखा है कि ज्यादा इम्प्रोम्प्रोटू कैसे बनें।उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखाया है। मुझे उनका शानदार, उत्सुकता से भरा नेचर पसंद हैं।’
चैतन्य और शोभिता का सीक्रेट अफेयर
नागा चैतन्य और शोभिता के रिश्ते के बारे में बात करें तो दोनों ने सीक्रेट लव अफेयर शुरू किया था। दोनों की हॉलिडे की भी तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें बैकग्राउंड एक जैसा था। एक्ट्रेस को चैतन्य के पिता एक्टर नागार्जुन के साथ देखा गया था। कई बार साथ दिखने के बाद भी दोनों ने अपनी शादी या अफेयर पर चुप्पी नहीं तोड़ी। फिर दिसंबर 2024 में दोनों की शादी की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। दोनों ने परिवार की मौजूदगी में हिंदू रीतिरिवाज से शादी की। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।
नागा चैतन्य और सामंथा की शादी
शोभिता से पहले नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस सामंथा से साल 2017 में गोवा में ग्रैंड शादी की थी। दोनों करीब 7 से 8 सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। इसके बाद ही शादी का फैसला लिया। शादी भी की, लेकिन फिर करीब 4 साल बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी। साल 2021 में दोनों ने तलाक का एलान कर दिया। तलाक के बाद दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया। तलाक के बाद चैतन्य, शोभिता के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए। सामंथा ने डायरेक्टर राज से शादी कर ली। हाल में एक्ट्रेस ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है।
आगे बढ़ गए दोनों
सामंथा और चैतन्य ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। कभी मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के बीच तालमेल नहीं बना।ऐसा कहा गया कि सामंथा बच्चे के बारे में सोच रही थीं जब उन्हें अलग होने का फैसला लेना पड़ा। अब रिश्ते में दोनों आगे बढ़ गए हैं और अपनी अलग जिंदगियों में खुश हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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