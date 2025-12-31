भयानक हादसे का शिकार हुआ था ये एक्टर, आतंकी साजिश में चली गई थी जान

संक्षेप: आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसकी मौत एक प्लेन बॉम्बिंग में हो गई थी। उस हादसे में एक्टर का पूरा परिवार खत्म हो गया था। क्या आप पहचान पाए एक्टर का नाम?

आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिनका निधन 35 साल की उम्र में हो गया था। एक्टर एक फ्लाइट में अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। फ्लाइट लैंड होती उससे पहले ही फ्लाइट में एक धमाका हुआ और एक्टर समेत फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये धमाका एक टेरिरिस्ट ग्रुप ने करवाया था। क्या आप पहचान पाए एक्टर का नाम?

पहचान पाए एक्टर का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्टर का नाम था इंदर ठाकुर। एक एक्टर के साथ-साथ इंदर ठाकुर मॉडल और फैशन डिजाइनर भी थे। इंदर ठाकुर को आपने नदिया के पार में देखा होगा। नदिया के पार में इंदर ठाकुर ने ओमकार का रोल निभाया था। फिल्म में इंदर ठाकुर सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई की भूमिका में नजर आए थे।

23 जून को हुआ था भयानक हादसा कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए भारत के लिए 23 जून, 1985 को एयर इंडिया 182 ने उड़ान भरी थी। इसी फ्लाइट में इंदर ठाकुर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे मौजूद थे। फ्लाइट जब लैंड होने वाली थी तो उससे कुछ देर पहले फ्लाइट में बम धमाका हुआ। फ्लाइट में जब धमाका हुआ तो फ्लाइट समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी। इस वजह से प्लेन और मृतक सब समुद्र में गिरे। इस फ्लाइट में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी।

इंदर ठाकुर ने इन फिल्मों में किया काम इंदर ठाकुर की बात करें तो उनका फिल्म करियर बहुत बड़ा नहीं था उन्होंने फिल्म हीरो, नदिया के पार, चटपटी और तुलसी नाम की फिल्म में काम किया था। इंदर ठाकुर की पत्नी प्रिया ठाकुर थीं और उनके बेटे का नाम हीरालाल था। इस हादसे में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था।