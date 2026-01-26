Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडNadeem Khan Dhurandhar Fame Actor Arrested on Rape Charges with Househelp
धुरंधर के एक्टर नदीम खान रेप केस में गिरफ्तार, शादी का वादा करके नौकरानी से सालों तक रेप!

धुरंधर के एक्टर नदीम खान रेप केस में गिरफ्तार, शादी का वादा करके नौकरानी से सालों तक रेप!

संक्षेप:

बॉक्स ऑफिस पर कल्ट हिट साबित हुई फिल्म धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर अपनी हाउस हेल्प के साथ 10 साल से ज्यादा वक्त तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते रहने का आरोप लगा है।

Jan 26, 2026 10:00 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' में काम कर चुके एक्टर नदीम खान को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी नौकरानी के साथ करीब 10 साल तक रेप करने का गंभीर आरोप है। नदीम खान सिनेमा जगत में काफी वक्त से सक्रिय हैं और उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में देखा गया है। नदीम खान के बारे में यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नदीम को अरेस्ट कर लिया है और लीगल एक्शन शुरू कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शादी का झांसा देकर सालों बनाता रहा संबंध!

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, नदीम खान ने उसे शादी का वादा दिया था और इसी झांसे में रखकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो एक्टर ने साफ इनकार कर दिया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। काफी वक्त तक टॉर्चर सहने के बाद नदीम खान की हाउस हेल्प ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद एक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस ने मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए एक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस मांग सकती है नदीम खान की रिमांड

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े हर पहलू और सबूत को सामने लाया जा सके। नदीम खान को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो नदीम खान ने फिल्म धुरंधर में अहम किरदार निभाया था और इसके अलावा वह वध, मिमी, धड़क, मुखबिर और मिसेज सीरियल किलर में अहम किरदार निभाते नजर आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:सनी देओल की बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ा, लेकिन अपनी इस फिल्म से ही रह गए पीछे
ये भी पढ़ें:कम शोज और स्क्रीन के बाद भी 'धुरंधर' ने 52वें दिन किया धुआंधार कमाई

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा एक्शन?

नदीम खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी पावर और शोहरत का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में हर कोई अपनी बात रख रहा है, जहां कुछ लोग नदीम खान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह के पिछले उन मामलों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें बाद में आरोपी सही और पीड़िता गलत साबित हुई है। लेकिन इस बीच केस ने उनके करियर और इमेज पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।