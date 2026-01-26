धुरंधर के एक्टर नदीम खान रेप केस में गिरफ्तार, शादी का वादा करके नौकरानी से सालों तक रेप!

संक्षेप: बॉक्स ऑफिस पर कल्ट हिट साबित हुई फिल्म धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर अपनी हाउस हेल्प के साथ 10 साल से ज्यादा वक्त तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते रहने का आरोप लगा है।

ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' में काम कर चुके एक्टर नदीम खान को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी नौकरानी के साथ करीब 10 साल तक रेप करने का गंभीर आरोप है। नदीम खान सिनेमा जगत में काफी वक्त से सक्रिय हैं और उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में देखा गया है। नदीम खान के बारे में यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नदीम को अरेस्ट कर लिया है और लीगल एक्शन शुरू कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शादी का झांसा देकर सालों बनाता रहा संबंध! पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, नदीम खान ने उसे शादी का वादा दिया था और इसी झांसे में रखकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो एक्टर ने साफ इनकार कर दिया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। काफी वक्त तक टॉर्चर सहने के बाद नदीम खान की हाउस हेल्प ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद एक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस ने मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए एक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस मांग सकती है नदीम खान की रिमांड पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े हर पहलू और सबूत को सामने लाया जा सके। नदीम खान को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो नदीम खान ने फिल्म धुरंधर में अहम किरदार निभाया था और इसके अलावा वह वध, मिमी, धड़क, मुखबिर और मिसेज सीरियल किलर में अहम किरदार निभाते नजर आ चुके हैं।