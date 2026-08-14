8.5 है इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की रेटिंग, थिएटर्स में देख सकते हैं आप, मेनका गांधी ने की है तारीफ
Mystery Thriller: आज सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ आने वाली है। इस बीच, थिएटर्स में पंकज त्रिपाठी की भी एक फिल्म आई है।
भारतीय सिनेमाघरों में इन दिनों एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की थ्रिलर फिल्म ‘आवारापन 2’ बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ थिएटर्स में पंकज त्रिपाठी की फिल्म दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आइए आपको उनकी फिल्म के बारे में बताते हैं।
क्या है पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म का नाम ?
पंकज त्रिपाठी की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का नाम ‘ओह माय डॉग’ (Ohh My Dog) है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी के साथ राजेश कुमार और पवन मल्होत्रा लीड रोल में हैं। इस फिल्म को ‘ओह माय गॉड 2’ के डायरेक्टर अमित राय ने डायरेक्ट की है।
आईएमडीबी पर मिली 8.5 की शानदार रेटिंग
सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर पंकज त्रिपाठी की यह मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय को समीक्षकों से भी जबरदस्त सराहना मिली है। इसी का नतीजा है कि इस फिल्म को मशहूर मूवी डेटाबेस प्लेटफॉर्म आईएमडीबी (IMDb) पर 8.5 की बेहतरीन रेटिंग हासिल हुई है।
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मेनका गांधी ने की दिल खोलकर तारीफ
फिल्म की कहानी न केवल मिस्ट्री और थ्रिल से भरी है, बल्कि यह बेजुबान जानवरों और इंसानों के बीच के खूबसूरत रिश्ते को भी संवेदनशीलता के साथ दिखाती है। यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने अब तक जितनी भी फिल्में देखी हैं ये उनमें से सबसे बेहतरीन फिल्म है। इसमें पल पल में सच्चाई है। जो हम रोज के रोज जूझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से जानवर जाते हैं नागालैंड कटने के लिए ये इस फिल्म में बहुत सफाई से दिखाया है। जो किडनी रैकेट है उसे भी सफाई से दिखाया गया है। ये एक फिल्म है जिसमें स्टार्स की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्स से भरी हुई है।’
यहां देखिए मेनका गांधी का वीडियो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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