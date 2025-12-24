OTT पर आ रही है हॉलीवुड की ये मिस्ट्री हॉरर मूवी, 7.5 है इसकी आईएमडीबी रेटिंग

संक्षेप: Mystery Horror Film: हॉलीवुड की एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जो अब इंडिया में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है और खास बात ये है कि ये फिल्म सीधे ओटीटी पर आ रही है।

हॉलीवुड की मिस्ट्री हॉरर फिल्म अब इंडिया में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म ने इस साल अगस्त में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिली है और खास बात ये है कि इस फिल्म को उसी ने डायरेक्ट किया है जिसने हॉलीवुड की ‘बारबेरियन’ का डायरेक्शन किया था। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिल्म का नाम इस फिल्म का नाम ‘वेपन्स’ है। ये फिल्म कुछ समय के लिए अमेजन प्राइम वीडियो पर थी, लेकिन रेंट पर। अब ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर आ रही है। आप 8 जनवरी से ये फिल्म देख सकते हैं। जियोहॉटस्टार ने इस फिल्म का प्रोमो भी शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, “सुबह 2:17 बजे, सत्रह बच्चे अपने घरों से गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। वे कहां गए? ‘वेपन्स’, 8 जनवरी से जियोहॉस्टार पर आएगी।”

यहां देखिए फिल्म का ट्रेलर

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अमेरिकन क्रिटिक्स से इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। विकिपीडिया के मुताबिक, मेकर्स ने इस फिल्म काे 38 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया है। वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 269 मिलियन डॉलर की कमाई की है।