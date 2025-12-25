Hindustan Hindi News
ये हैं दमदार एक्शन पैक 5 साउथ की स्पाई थ्रिलर फिल्में, 8.1 है एक की रेटिंग

संक्षेप:

Spy Thriller Films: अगर आप स्पाई थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको बता रहे हैं साउथ इंडियन स्पाई थ्रिलर के नाम जो हिंदी भाषा में मौजूद हैं। ये 5 साउथ इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्में मस्ट वॉच हैं। 

Dec 25, 2025 11:50 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
इस वक्त हर तरफ धुरंधर का खुमार छाया हुआ है। हर कोई इस स्पाई थ्रिलर फिल्म की तारीफ कर रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही है। दर्शक कह रहे हैं कि धुरंधर ने स्पाई थ्रिलर फिल्मों की परिभाषा बदल दी है। अगर आप पर भी स्पाई थ्रिलर फिल्मों का खुमार छाया हुआ है तो हम आपको साउथ इंडियन सिनेमा की 5 ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इन फिल्मों में आपको दमदार एक्शन, रोमांस का तड़का और मजबूत स्टोरीलाइन देखने को मिलेगी।

स्पाई: साल 2023 में आई स्पाई थ्रिलर फिल्म स्पाई का रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट है। यह तेलुगु भाषा की फिल्म है जो हिंदी में भी उपलब्ध है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि सुभाष (आर्यन राजेश) नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुभाष रॉ में काम करता है। इसके बाद सुभाष का भाई जय (निखिल सिद्धार्थ) ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। इस मिशन में उसके सामने एक बड़ा सच सामने आता है। ये स्पाई थ्रिलर आप प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।

बीस्ट: साल 2022 में आई तमिल भाषा की बीस्ट भी शानदार स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वीरा (जोसेफ विजय) जो एक एक्स रॉ एजेंट होते हैं जिन्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है जब एक आतंकवादी संगठन उन्हें अन्य लोगों के साथ एक मॉल में बंधक बना लेता है। आतंकी संगठन उन नेताओं को छुड़ाने की मांग करता है जिन्हें वीरा की वजह से पकड़ा गया होता है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रॉ के नाम से मौजूद है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 36 मिनट है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है।

बीस्ट

स्पाईडर: लिस्ट में साल 2017 में आई महेश बाबू की फिल्म स्पाईडर भी शामिल है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 35 मिनट है। फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी इस तरह है कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर शहर को बचाने के लिए साइको किलर को पकड़ने की कोशिश करता है जो सिर्फ इसलिए लोगों को मार देता है क्योंकि वो उनसे प्यार करने वालों को रोता हुआ सुनना चाहता है। इस फिल्म को हिंदी में आप जी5 पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।

थुप्पक्की: साल 2012 में रिलीज हुई विजय और काजल अग्रवाल की फिल्म थुप्पक्की भी इस लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 45 मिनट है। थुप्पक्की का बॉलीवुड में भी रीमेक बना है। अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे: अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी इसी फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

गुडाचारी: साल 2018 में आई गुडाचारी की कहानी कुछ इस तरह है कि एक रॉ एजेंट पर अपने ही दो सीनियर्स के मर्डर के आरोप लग जाते हैं। इसके बाद उस रॉ एजेंट को आतंकवादी घोषित किया जाता है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 27 मिनट है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
