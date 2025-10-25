म्यूजिक डायरेक्टर सचिन-जिगर के सचिन पर महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोली-करवाया गर्भपात
संक्षेप: म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी सचिन-जिगर के सचिन सांघवी पर एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार को सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बेल मिल गई।
मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी सचिन-जिगर इंडस्ट्री और फैन के बीच काफी पॉपुलर है। लेकिन अब इस जोड़ी के सचिन सांघवी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया, हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्हें बेल मिल गई। एक 29 साल की नई सिंगर ने सचिन पर शादी और करियर में ब्रेक देने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि साल 2024 में सचिन ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया था।
वकील ने रखा पक्ष
सचिन के वकील आदित्य मिते ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, “एफआईआर में लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इनमें कोई दम नहीं है। मेरे क्लाइंट की गिरफ्तारी भी अवैध थी, इसी वजह से उन्हें तुरंत बेल मिल गई। हम हर आरोप का कानूनी तौर पर पूरी मजबूती से जवाब देंगे।”
महिला ने रखी अपनी बात
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात सचिन से फरवरी 2024 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों कई बार काम को लेकर मिले। महिला के अनुसार, सचिन ने उसे एक म्यूज़िक एल्बम में गाने का मौका देने और शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में इन वादों से मुकर गए।
सचिन पर कानूनी कार्रवाई
सचिन सांघवी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे विवाद के बीच सचिन का इंस्टाग्राम अकाउंट भी फिलहाल डिएक्टिवेट है और उन्होंने अब तक पब्लिक में आकर कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि सचिन पहले से शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।