जिस स्टूडियो में अमिताभ बच्चन कर रहे हैं KBC, उसी जगह रेखा ने की थी अपने इस पॉपुलर सॉंग की शूटिंग

बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोइत्रा ने हाल में बताया कि उनकी फिल्म परिणीता के गाने ‘कैसी पहेली’ के लिए वो रेखा से उसी स्टूडियो में मिले थे जहां अब अमिताभ बच्चन KBC शूट कर रहे हैं। विद्या बालन ने भी शेयर किया अपना अनुभव।

2005 में रिलीज हुई ‘परिणीता’ हिंदी सिनेमा के लिए खास मानी जाती है। इस म्यूजिकल ड्रामा ने न सिर्फ विद्या बालन को बॉलीवुड में लॉन्च किया बल्कि म्यूजिशियन शांतनु मोइत्रा के करियर की भी शुरुआत की। फिल्म में सैफ अली खान, संजय दत्त, विद्या बालन के अलावा रेखा ने ‘कैसी पहेली जिंदगानी’ गाने में कैमियो किया था। डायरेक्टर प्रदीप सरकार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अपने म्यूजिक, विजुअल्स और परफॉर्मेंसेज के लिए आज भी याद किया जाता है।

ऐसे शूट हुआ था रेखा के साथ गाना रेडियो नशा से बातचीत में शांतनु ने बताया, “जब मुझे पता चला कि रेखा जी ‘कैसी पहेली’ कर रही हैं, तो मैं हैरान रह गया। प्रदीप दा ने मुझे सेट बुलाया, लेकिन मैं दूसरे गानों पर काम कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि रेखा जी आपसे मिलना चाहती हैं… यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर मुझे उनके मेकअप रूम ले जाया गया, जो उसी स्टूडियो में था जहां आजकल अमिताभ बच्चन का ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शूट होता है। पहली बार मैं किसी मेकअप रूम में गया था, जिसमें मिरर के चारों तरफ बल्ब लगे थे। रेखा जी पीछे मुड़कर बोलीं, ‘आपने ये गाना बनाया है? कमाल है, उम्मीद है मैं इसे जस्टिफाई कर पाऊंगी। एक रिक्वेस्ट है, आप शूट में रुक जाइए।’”

उन्होंने आगे बताया कि शूट के दौरान रेखा बार-बार उनकी तरफ देखतीं, जैसे पूछ रही हों कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। शांतनु ने प्रदीप सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हर शॉट के लिए डिटेल्ड स्टोरीबोर्ड तैयार किया था।