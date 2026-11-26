17 साल बाद मिला इंसाफ! इस्माइल दरबार की मां की मौत के मामले में कोर्ट ने सुनाई डॉक्टर को सजा
संगीतकार इस्माइल दरबार की मां की मौत के मामले में सूरत जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस्माइल का आरोप था कि उनकी मां का निधन डॉक्टर की लापरवाही से हुआ था। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
- साल 2009 में हुई थी इस्माइल दरबार की मां जैतूनबीबी का निधन
- सूरत की अदालत ने संगीतकार की मां जैतूनबीबी दरबार की मौत के मामले में डॉ. परेश भजियावाला को सुनाई सजा
- करीब 17 साल चली सुनवाई के दौरान 16 से अधिक गवाहों से पूछताछ हुई
संगीतकार इस्माइल दरबार की मां का निधन साल 2009 में हुआ था। इस्माइल दरबार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस किया था। अब इस केस में 17 साल बाद सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सूरत जिला कोर्ट ने डॉ. परेश भजियावाला को दो साल की सजा सुनाई है।
दो साल की सजा और जुर्माना
इस्माइल दरबार की मां का नाम जैतूनबीबी दरबार था। उन्होंने 70 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। इस्माइल दरबार ने डॉक्टर परेश भजियावाला पर लापरवाही का आरोप लगाया था। ये मामला करीब 17 साल से कोर्ट में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट पी. सुराणा ने इस केस में डॉक्टर परेश भजियावाला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 338 के तहत इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए दो साल के जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
16 से ज्यादा गवाहों से हुई पूछताछ
सजा के बाद दोषी डॉक्टर को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है ताकि वो जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें। वकील केतन रेशमवाला के मुताबिक, जांच और ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज करवाए। इनमें इस्माइल दरबार के घरवालों के अलावा इलाज से जुड़े डॉक्टर, दूसरे इलाज करने वाले डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी शामिल थे, जिनका गवाह के रूप में क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया।
नर्स चंचूबेन भी थीं इस मामले में आरोपी
इस मामले में शुरुआत में डॉ. परेश भजियावाला, नर्स चंचुबेन और अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन जांच अधिकारी ने डॉ. परेश भजियावाला और नर्स चंचुबेन के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी। navbharattimes की रिपोर्ट के मुताबिक, नर्स चंचूबेन सुनवाई के दौरान जमानत पर बाहर रहने के बाद फरार हो गई थी।
क्या था पूरा मामला?
इस्माइल दरबार की मां जैतूनबीबी को बुखार और अन्य बीमारियों की शिकायत के बाद उन्हें गिरीश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल (GGH) में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पीठ में दर्द होने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी पीठ पर गर्म पानी की थैली रखी थी। हालांकि, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की गंभीर लापरवाही के कारण गर्म पानी की यह थैली पूरी रात उनके शरीर के नीचे ही दबी रह गई। पूरी रात गर्म पानी की थैली शरीर के संपर्क में रहने की वजह से जैतूनबीबी को पीठ पर घाव हो गया था। इस गंभीर घाव के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई थी। इसके बाद, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही और 11 फरवरी, 2009 को उनका निधन हो गया। मां के निधन के बाद इस्माइल दरबार ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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