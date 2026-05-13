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दिल को हजार बार…, ‘मर्डर’ के इस गाने में नजर आ रही एक्ट्रेस अब कैसी दिखती है? आज भी करती हैं ट्रेंड

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2004 में आई फिल्म 'मर्डर' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था। मल्लिका शेरावत के साथ इस फिल्म के गाने 'दिल को हजार बार रोका' में नजर आने वालीं एक्ट्रेस आज फिर इंटरनेट पर छाई हुई हैं।

दिल को हजार बार…, ‘मर्डर’ के इस गाने में नजर आ रही एक्ट्रेस अब कैसी दिखती है? आज भी करती हैं ट्रेंड

Murder Song Dil Ko Hazaar Baar: बॉलीवुड की फिल्म 'मर्डर' साल 2004 में आई थी। इस बोल्ड फिल्म ने इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को रातों-रात स्टार बना दिया था। वहीं इसका गाना 'दिल को हजार बार रोका' और इस गाने में नजर आने वालीं एक्ट्रेस आज भी ट्रेंड में हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब ये एक्ट्रेस अब कहां है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं।

गाने में नजर आने वाली एक्ट्रेस का नाम

इस एक्ट्रेस का नाम कश्मीरा शाह हैं। कश्मीरा शाह इन दिनों कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' में अपने पति कृष्णा अभिषेक के साथ नजर आ रही हैं। हाल ही में मंगलवार को कृष्णा ने इस गाने का थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसे देख फैंस हैरान रह गए। 22 साल पहले की कश्मीरा और आज की फिट कश्मीरा के लुक में जमीन-आसमान का अंतर है।

यहां देखिए एक्ट्रेस की आज की तस्वीर

कश्मीरा शाह

आज क्यों ट्रेंड में हैं एक्ट्रेस?

कश्मीरा शाह सिर्फ अपनी पुरानी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और रिएलिटी शोज की वजह से भी ट्रेंड में रहती हैं। हाल ही में, कश्मीरा और उनके पति कृष्णा अभिषेक ने अपनी मामी सुनीता आहूजा (गोविंदा की पत्नी) के साथ 14 साल पुरानी दुश्मनी खत्म की है। 'लाफ्टर शेफ्स 3' के सेट पर कश्मीरा-कृष्णा और सुनीता का इमोशनल रीयूनियन हुआ जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। शो में कृष्णा ने बताया था कि उनके बच्चे पहली बार सुनीता मामी से मिल रहे हैं। वहीं कश्मीरा ने अपने बच्चों से कहा था, 'आप मम्मी से डरते हो न। ये वो हैं जिनसे मम्मी डरती हैं।'

यहां देखिए रीयूनियन का वीडियो

'मर्डर' के गाने ‘दिल को हजार बार रोका’ के बारे में

अनु मलिक के संगीत और अलीशा चिनॉय की आवाज में 'दिल को हजार बार रोका' आज भी पार्टियों की शान बना हुआ है। इस गाने में कश्मीरा का 'कैबरे' स्टाइल डांस और रेड आउटफिट उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रेंड था।

हिट हुई थी या हो गई थी फ्लॉप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मर्डर' को 13 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने इंडिया से नेट 47.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म ने 85 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी। मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

1. बजट: 13 करोड़

2. इंडिया कलेक्शन: 47.90 करोड़ (नेट)

3. वर्ल्डवाइड कमाई: 85 करोड़ (ग्रॉस)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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kashmera shah

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