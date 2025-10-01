Murder Mystery Web Series Janaawar The Beast within IMDB rating more than 7 क्राइम थ्रिलर सीरीज, 7.4 है इसकी IMDb रेटिंग, एक महीने पहले ही ओटीटी पर हुई है रिलीज, Bollywood Hindi News - Hindustan
OTT Web Series: इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में बताते हैं जो एक महीने पहले ही ओटीटी पर रिलीज हुई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:56 PM
क्राइम थ्रिलर सीरीज, 7.4 है इसकी IMDb रेटिंग, एक महीने पहले ही ओटीटी पर हुई है रिलीज

जरा सोचिए… अगर किसी छोटे शहर का सीधा-सादा पुलिसवाला जंगल में एक सिरकटी लाश पाता है और सच की तलाश करते-करते उसे अपने ही समाज और जाति की दीवारों से टकराना पड़े, तो उसकी कहानी कितनी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण होगी? ड्यूटी और परिवार दोनों के बीच फंसे इस इंसान की जिंदगी एक तरह की जंग से कम नहीं है, जिसमें हर कदम पर नए रहस्य और खतरनाक मोड़ सामने आते हैं।

ऐसी ही कहानी पेश करती जी5 की वेब सीरीज ‘जानावर – द बीस्ट विदिन’ है। कुल सात एपिसोड्स में बंटी यह सीरीज एक महीने पहले ही ओटीटी पर आई है। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि समाज की उन सच्चाइयों और हकीकतों को भी उजागर करती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इसमें भुवन अरोड़ा सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार के रोल में हैं।सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसका देसी माहौल है – गांव, जंगल, लोकल बोली और साथ में धड़कन बढ़ा देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। कैमरे की नजर से गांव का असली रूप भी बखूबी दिखाया गया है।

आईएमडीबी पर इसे 7.4/10 की रेटिंग मिली है। किसी ने इसे "कठोर लेकिन असरदार" कहा, तो किसी ने “धैर्य की परीक्षा”। लेकिन एक बात साफ है – ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि इंसानियत और जात-पात के सच की भी है।

