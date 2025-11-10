Hindustan Hindi News
रेखा की इस हरकत की वजह से रीना रॉय बनने वाली थीं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ की जोहरा बाई

संक्षेप: अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से पहले रेखा को रिप्लेस किया जा रहा था। डायरेक्टर रेखा की इस हरकत से परेशान हो चुके थे। उन्होंने रीना रॉय को जोहरा बाई के लिए अप्रोच किया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि रेखा ही हीरोइन बनी रहीं।

Mon, 10 Nov 2025 11:19 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
1978 में उस साल की सबसे बड़ी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर आई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी और रेखा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था जो इससे पहले भी शानदार फिल्में बना चुके थे। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की जबरदस्त परफॉरमेंस ने ऑडियंस को हैरान कर दिया था। दिल चीर देने वाले लंबे डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। फिल्म का म्यूजिक शानदार था खासकर अमिताभ और रेखा पर फिल्माया गाना ‘सलाम-ए इश्क’ जबरदस्त हिट हुआ था। रेखा ने एक तवायफ जोहरा बाई का किरदार निभाया था। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि रेखा को इस रोल के लिए कास्ट करने के बाद प्रकाश मेहरा उन्हें रिप्लेस करने का मन बना चुके थे। उनकी जगह रीना रॉय को कास्ट किया जा रहा था।

रेखा को रीना रॉय कर रही थीं रिप्लेस

दरअसल, जब फिल्म की कास्ट के साथ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग शुरू हुई तो रेखा विदेश में थीं। उनके हिस्से की शूटिंग के लिए मेकर्स को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। जब फिल्म की शूटिंग में ज्यादा देरी होने लगी तो डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने उन्हें रिप्लेस करने की प्लानिंग कर ली। डायरेक्टर ने जोहरा बाई के रोल के लिए रीना रॉय को अप्रोच किया। रीना इस रोल लो पाकर बेहद खुश थीं।

रीना रॉय को मिली ये फिल्म

लेकिन जब ये बात विदेश में बैठीं रेखा को पता चली कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से उन्हें रिप्लेस कर रीना रॉय को लिया जा रहा है तो वो तुरंत वापस आ गईं। रेखा ने वापस आकर फिल्म की शूटिंग शुरू की। लेकिन रीना को बहुत दुख पहुंचा कि उन्हें इतनी बड़ी फिल्म और किरदार से बाहर कर दिया गया है। बाद में प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी फिल्म ज्वालामुखी में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के लिए पहले परवीन बाबी हीरोइन थी। लेकिन उन्हें रिप्लेस किया गया था। फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा थे।

