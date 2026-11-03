15 दिन कोमा में रहीं, 7 साल बिस्तर पर गुजारे, अब कहां हैं ‘मुन्ना भाई MBBS’ की ये एक्ट्रेस?
संजय दत्त की ‘मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस’ तो आपने देखी होगी। इस फिल्म में एक गाना आता है, ‘देख ले…’, इस गाने पर डांस करने वाली एक्ट्रेस याद है? आइए बताते हैं कि अब वह क्या करती हैं।
साल 2003 में जब राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ रिलीज हुई थी, तब संजय दत्त और अरशद वारसी के साथ-साथ फिल्म का एक गाना भी खूब चर्चा में आया था। इस गाने के बोल थे, ‘देख ले आंखों में आंखें डाल...’। गाने में नजर आईं मुमैत खान ने अपने डांस और अदाओं से लोगों का ध्यान खींच लिया था। इस एक गाने ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी। इसके बाद मुमैत को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने ‘हलचल’, ‘लकी: नो टाइम फॉर लव’, ‘राउडी राठौर’, ‘छत्रपति’ और ‘पोकिरी’ जैसी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बनाई। हालांकि, जब उनका करियर आगे बढ़ रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया।
साल 2016 में 15 दिन कोमा में रही थीं एक्ट्रेस
साल 2016 मुमैत खान की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल साबित हुआ। दरअसल, इस साल उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। इस सड़क हादसे की वजह उन्हें काफी सारी अंदरूनी चोटें आईं। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में उनके दिमाग की पांच नसें प्रभावित हुई थीं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह 15 दिनों तक कोमा में रहीं।
करीब 15 दिनों बाद जब मुमैत को होश आया, तब भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें ज्यादा चलने-फिरने और शारीरिक गतिविधियां करने से मना कर दिया था। ऐसे में करीब सात साल तक वह बिस्तर पर रहने को मजबूर रहीं।
फिल्मों से दूर होकर शुरू किया नया सफर
इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी मुमैत खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और खुद को संभालने की कोशिश की। जब वह बेहतर होने लगीं तब उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उन्होंने हैदराबाद में ‘WeLyke Academy’ नाम से मेकअप और हेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। इस इंस्टीट्यूट के जरिए वह उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं, जो ब्यूटी और मेकअप की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने फिल्मों से अलग अपने लिए काम का एक नया रास्ता चुना है।
अब क्या कर रही हैं मुमैत खान?
मुमैत खान भले ही अब पहले की तरह फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन वह अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा वह छोटे-बड़े स्टेज शो में भी हिस्सा लेती हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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