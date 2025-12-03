'मुन्ना भाई' की स्क्रिप्ट में नहीं था यह डायलॉग, बोमन ईरानी ने जिद करके डलवाया, हो गया सुपरहिट
बोमन ईरानी की साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपरहिट रही थी। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा डायलॉग था जो लोगों के दिल को छू गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायलॉग बोमन ईरानी ने खुद सोचा था।
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और बोमन ईरानी की फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में बोमन ईरानी ने निगेटिन रोल प्ले किया था। उन्होंने एक डॉक्टर का किरदार निभाया था, जो ना सिर्फ घमंड में चूर है, बल्कि अपने दोस्त के बेटे का उसके पिता के सामने इसलिए मजाक बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी ऐरा-गैरा इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। फिल्म में जहां संजय दत्त के डायलॉग सुपरहिट हुए थे, वहीं बोमन ईरानी ने भी कुछ ऐसे डायलॉग बोले थे जो लोगों को आज तक याद हैं।
क्या था बोमन ईरानी का वो डायलॉग?
ऐसा ही एक डायलॉग था क्लास में बोमन ईरानी के डीन के किरदार में अपने स्टूडेंट्स से यह कहना कि वो अपने मरीजों से प्यार नहीं करता। डॉक्टर अस्थाना के किरदार में बोमन ईरानी ने कहा, "मैं अपने मरीजों का इलाज करता हूं, पर उनसे प्यार नहीं करता। अगर मैं उनसे प्यार करने लगूं, तो उनका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा।" लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायलॉग बोमन ईरानी ने अपनी तरफ से बोला था और निर्देशक के मना करने के बावजूद उन्होंने इसे फिल्म में रखवाया था। चलिए जानते हैं पूरा किस्सा।
राजकुमार हिरानी से कहकर रखवाया
राजकुमार हिरानी ने एक इवेंट के दौरान बातचीत में बताया, "तो यह लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी। बोमन ने यह लाइन अपनी तरफ से बोली थी कि "मैं अपने मरीजों से प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर मैं अपने मरीजों से प्यार करूंगा तो मैं उनका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा।" तो मैंने बोमन से कहा कि बोमन यह बहुत ही दिलचस्प और वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसे इस्तेमाल मत करो। यह लाइन मत बोलो क्योंकि 30 सेकेंड बाद ही मुन्ना बोलेगा कि फॉर्म भरना जरूरी है क्या? इससे मेरा विलेन बहुत हल्का दिखाई पड़ेगा।"
बोमन ईरानी ने दिया था यह जवाब
इस पर बोमन ईरानी ने राजकुमार हिरानी को जो जवाब दिया, उससे ना सिर्फ वो सोचने पर मजबूर हो गए, बल्कि उन्हें फिर बोमन की लाइन को फिल्म में रखना जरूरी लगने लगा। बोमन ईरानी ने डायरेक्टर हिरानी को जवाब दिया, "हो सकता है कि वो आपकी कहानी का विलेन हो, लेकिन एक किरदार निभाते हुए मैं अपने आप का विलेन हूं। तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने विलेन को जितना हो सके मजबूत बनाऊं।" इसके बाद यह डायलॉग फिल्म में रखा गया और लोगों के दिलों को छू गया।
