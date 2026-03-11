मुनव्वर फारूकी ने जब बेटे से बात करना कर दिया था बंद, बोले- मुझे जब पता चला कि...
मुनव्वर फारूकी अपने परिवार से काफी प्यार करते हैं। वह अपने बेटे के भी काफी करीब हैं जो उनकी पहली शादी से है। मुनव्वर ने अब अपने बेटे से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।
मुनव्वर फारूकी ना सिर्फ टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं बल्कि वह एक परफेक्ट पिता भी हैं। मुनव्वर अपने बेटे माइकल को काफी प्यार करते हैं। वह अपने काम से समय निकालकर बेटे और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब मुनव्वर ने हाल ही में सना खान से बात करते हुए बेटे के साथ एक मोमेंट शेयर किया।
जब बेटे की इस बात से नाराज हो गए थे मुनव्वर
मुनव्वर ने बताया कि कैसे उनका बेटा घर में काम कर रहे घर के स्टाफ से गलत तरीके से बात करने लगा था। लेकिन मुनव्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह बेटे को एक सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि वहन चाहते हैं कि उनका बेटा हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करे।
क्या किया था मुनव्वर के बेटे ने
मुनव्वर ने कहा, ‘हाल ही में मैंने देखा कि माइकल की जो देखरेख करते हैं, उससे वह गलत तरीके से बात करने लगा था। जब मैंने सुना तो मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। इसके बाद मैंने कहा कि अगर वह ऐसा करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी तब मैं उससे बात करूंगा।’
रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है
मुनव्वर ने आगे कहा, ‘वह फिर गया और सॉरी कहा। मुझे लगता है उस मोमेंट से उसे समझ आया कि कैसा बिहेवियर करना चाहिए या नहीं। मैंने हमेशा अपने बेटे को कहा है कि रिस्पेक्ट हमेशा पहले आनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई बड़ा हो या छोटा। आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।’
गुस्से की जगह शांति से समझाया
मुनव्वर ने यह भी कहा कि उन्होंने एहसास किया कि ऐसी सिचुएशन को गुस्से की जगह शांति से हैंडल किया जाना चाहिए ताकि इससे बच्चे को समझ आए कि बात कितनी बड़ी है।
पहली शादी से है बेटा माइकल
बता दें कि माइकल, मुनव्वर और उनकी पहली पत्नी जैस्मिन का बेटा है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और माइकल का जन्म 2018 में हुआ था। खैर मुनव्वर और जैस्मिन का रिश्ता ज्यादा चला नहीं और फिर दोनों का 2022 में तलाक हो गया।
मुनव्वर की दूसरी शादी
मुनव्वर ने फिर 2024 में महजबीन कोटवाला से शादी की। दोनों ने निकाह किया था मुंबई में जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। दोनों की शादी ने सबको बड़ा झटका दिया था क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद उन्होंने अचानक शादी कर ली। महजबीन की भी एक बेटी है और अब पूरा परिवार साथ रहता है।
