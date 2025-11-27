मुमताज को नहीं मिली धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने की इजाजत, बोलीं- अस्पताल में 30 मिनट तक बैठी रही

संक्षेप: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहे हैं। मुमताज ने भी उनके लिए एक पोस्ट लिखा है, साथ ही बताया कि वह उन्हें देखने अस्पताल गई थीं पर मिल नहीं पाईं।

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी को-स्टार मुमताज ने उनके लिए इमोशनल मैसेज लिखा है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में मुमताज ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तो वह उनसे मिलने गई थीं लेकिन आखिरी बार नहीं देख पाईं। धर्मेंद्र और मुमताज ने लोफर, झील के उस पार, आदमी और इंसान, काजल, मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिना मिले लौटीं मुमताज मुमताज ने ईटाइम्स को बताया, 'मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी लेकिन स्टाफ ने मुझसे कहा कि वह वेंटिलेटर पर हैं और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। मैं वहां 30 मिनट तक इस उम्मीद में बैठी रही कि देख लूंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बिना मिले ही चली आई।'

हेमा के लिए दुख धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के बारे में हेमा बोलीं, 'मुझे उनके परिवार और हेमाजी के लिए दुख है। वह हमेशा उनके लिए समर्पित रहीं। उन्हें यह लॉस बहुत गहराई से फील हो रहा होगा। वह उनसे बहुत प्यार करती थीं।' मुमताज ने धर्मेंद्र को बहुत अच्छा को-स्टार बताया साथ ही कहा कि वह एक ऐसे लेजंड थे जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ तस्वीर डालकर लिखा है, धरमजी आप हमेशा हमारे साथ थे और रहेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें।



