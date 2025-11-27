Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMumtaz couldn't see Dharmendra for the last time tells she was not allowed waited for 30 minutes
मुमताज को नहीं मिली धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने की इजाजत, बोलीं- अस्पताल में 30 मिनट तक बैठी रही

मुमताज को नहीं मिली धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने की इजाजत, बोलीं- अस्पताल में 30 मिनट तक बैठी रही

संक्षेप:

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहे हैं। मुमताज ने भी उनके लिए एक पोस्ट लिखा है, साथ ही बताया कि वह उन्हें देखने अस्पताल गई थीं पर मिल नहीं पाईं।

Thu, 27 Nov 2025 08:54 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी को-स्टार मुमताज ने उनके लिए इमोशनल मैसेज लिखा है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में मुमताज ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तो वह उनसे मिलने गई थीं लेकिन आखिरी बार नहीं देख पाईं। धर्मेंद्र और मुमताज ने लोफर, झील के उस पार, आदमी और इंसान, काजल, मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिना मिले लौटीं मुमताज

मुमताज ने ईटाइम्स को बताया, 'मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी लेकिन स्टाफ ने मुझसे कहा कि वह वेंटिलेटर पर हैं और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। मैं वहां 30 मिनट तक इस उम्मीद में बैठी रही कि देख लूंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बिना मिले ही चली आई।'

हेमा के लिए दुख

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के बारे में हेमा बोलीं, 'मुझे उनके परिवार और हेमाजी के लिए दुख है। वह हमेशा उनके लिए समर्पित रहीं। उन्हें यह लॉस बहुत गहराई से फील हो रहा होगा। वह उनसे बहुत प्यार करती थीं।' मुमताज ने धर्मेंद्र को बहुत अच्छा को-स्टार बताया साथ ही कहा कि वह एक ऐसे लेजंड थे जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ तस्वीर डालकर लिखा है, धरमजी आप हमेशा हमारे साथ थे और रहेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें।

कुछ समय से बीमार थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने दशहरे पर अपना आखिरी मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। अक्तूबर के महीने से ही उनकी तबीयत खराब थी। वह 89 साल के थे और 8 दिसंबर को 90 के होने वाले थे। 10 नवंबर को उनके वेंटिलेटर पर होने की खबरें आई थीं। इसके बाद 12 नवंबर को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 24 नवंबर को उनके निधन की खबर आ गई।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।