धर्मेंद्र के साथ वाले एपिसोड के लिए चार्ज किए थे ₹20 लाख, मुमताज ने कहा- पैसा फेंको, तमाशा देखो

Mumtaz: रियलिटी टीवी शो 'इंडियन आइडल' के सीजन 13 धर्मेंद्र और मुमताज एक साथ नजर आए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए मुमताज ने 20 लाख रुपये चार्ज किए थे।
Dharmendra and Mumtaz: बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज जब रियलिटी टीवी शो 'इंडियन आइडल' में धर्मेंद्र के साथ नजर आईं तो खूब सुर्खियां बनीं। किस्सा साल 2023 का है जब धर्मेंद्र और मुमताज इस सुपरहिट सिंगिंग रियलिटी शो पर एक साथ दिखे। छोटे पर्दे पर उनका पहली बार नजर आना बस यूं ही नहीं था, एक हालिया इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि इंडियन आइडल 13 में आने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपये फीस चार्ज की थी। मुमताज ने बताया कि वो आमतौर पर टीवी पर दिखने से बचती हैं।
'जब पहली बार टीवी पर धरम जी के साथ..'
मुमताज ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में कहा, “आज भी मुझे टीवी पर बुलाया जाता है। जब मैं पहली बार टीवी पर धरम जी के साथ गई थी और उनके साथ स्टेज पर डांस किया था, यह इकलौता मौका था जब मैं टीवी पर गई। और अभी तक वो मुझसे सौ बार कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, और मैंने अपना प्राइज बता दिया है... वो कहते हैं कि लोग 3-4 लाख में कर देते हैं, तो मैं कहती हूं कि उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, यह उनकी मर्जी है। वो चाहें तो फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्राइज यही है।”
शो पर आने के 20 लाख रुपये लिए थे
मुमताज ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि है मैं ऐसी ही हूं, मैंने सिर्फ एक शो किया था और मैंन उसके 18 से 20 लाख रुपये चार्ज किए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो इतना नहीं दे सकते, और मैंने शो नहीं किया। मुझे नहीं करना है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। इसी इंटरव्यू में मुमताज ने सुपरहिट फिल्म 'सीता और गीता' को फीस के चलते रिजेक्ट करने के बाद भी बताया। उन्होंने कहा, "सिर्फ फीस ही नहीं। लेकिन हां, यही वो कारण भी था। लेकिन रमेश सिप्पी साहब उस वक्त एक बड़े डायरेक्टर-प्रोड्यूसर थे।"
क्यों रिजेक्ट की थी सीता और गीता?
"तो मैंने सोचा कि मैं 2 लाख मांग सकती हूं, क्योंकि वो एक बड़े प्रोड्यूसर हैं। लेकिन हर प्रोड्यूसर के अपने चोचले होते हैं। लेकिन शुक्र है, मुझे ढेरों फिल्में मिल रही थीं कि मुझे लगा नहीं कि कुछ स्पेशल करने की जरूरत है। तो चीजें हमारे बीच चली नहीं, लेकिन देखिए हेमा जी ने कर दिया ना।" मुमताज ने कहा कि उन्हें कोई भी ऑफर ठुकराने का अफसोस नहीं है, लेकिन हां मुझे वो फिल्म करके मजा आता, लेकिन वो अपनी फीस कम करने को लेकर राजी नहीं थीं।
