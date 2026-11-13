मुंबई की हवा में फैला प्रदूषण, जूही चावला बोलीं- क्या कोई मुझे बता सकता है कि…
अभिनेत्री जूही चावला ने सवाल पूछा है। उन्हें कई दिनों से जले हुए ईंधन जैसी अजीब गंध आ रही है। उन्होंने इसका कारण पूछा है और ये भी सवाल किया है कि क्या किसी और को भी ऐसी गंध आ रही है?
अभिनेत्री जूही चावला ने मुंबई की हवा में आ रही अजीब गंध को लेकर चिंता जताई है। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। जूही ने बताया कि पिछले कई दिनों से उन्हें हवा में जले हुए डीजल या मिट्टी के तेल जैसी गंध महसूस हो रही है। उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर यह गंध कहां से आ रही है और क्या किसी और को भी ऐसा महसूस हो रहा है।
जूही चावला ने पोस्ट में क्या लिखा?
जूही चावला ने लिखा, "क्या कोई मुझे बता सकता है कि हवा में जले हुए ईंधन जैसी अजीब गंध क्यों आ रही है? यह गंध मिट्टी के तेल या डीजल जैसी लगती है। मैं पिछले कई दिनों से इसे महसूस कर रही हूं। सुबह-सुबह ही नहीं, बल्कि दिन में अलग-अलग समय पर भी यह गंध आती है। क्या किसी और को भी ऐसी गंध महसूस हो रही है? मुझे जरूर बताएं।"
कितना है मुंबई का AQI?
जूही चावला का यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है, जब दिवाली के बाद मुंबई की हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। पटाखों के धुएं के कारण शहर में प्रदूषण बढ़ा है। 9 नवंबर को मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 171 दर्ज किया गया था। वहीं, 13 नवंबर को यह 154 दर्ज हुआ। शहर के आठ निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि, जूही को महसूस हो रही गंध की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
बढ़ते प्रदूषण से सेहत को खतरा
मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हवा में मौजूद छोटे-छोटे प्रदूषक कण सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में जलन, सूजन और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा है।
चार दिनों में आग लगने की 282 शिकायतें
दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ीं। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक, 6 से 9 नवंबर के बीच आग लगने की कुल 282 शिकायतें मिलीं। इनमें से 200 घटनाएं पटाखों से जुड़ी थीं। सबसे ज्यादा शिकायतें 8 नवंबर को आईं। उस दिन आग लगने की 142 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 137 पटाखों के कारण हुई थीं। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत भी हुई।
25 नवंबर तक इन पटाखों पर प्रतिबंध
आग लगने की इन घटनाओं के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम ने मुंबई में 25 नवंबर तक रॉकेट और हवा में उड़कर फूटने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आखिरी बार इस फिल्म में नजर आई थीं जूही
आज जूही चावला का जन्मदिन है। अगर जूही चावला के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'शर्माजी नमकीन' में देखा गया था। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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