क्या संजय दत्त को पता था होने वाले हैं मुंबई में ब्लास्ट? उज्ज्वल निकम बोले, वह हथियारों के लिए पागल था…

संक्षेप: लॉयर उज्ज्वल निकम का कहना है कि संजय दत्त को पता था कि अबू सलेम हथियार लाया है। वह अगर समय रहते बता देते तो मुंबई में हुए ब्लास्ट रुक सकते थे। उन्होंने बताया कि संजय हथियारों के लिए क्रेजी थे।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को लगता है कि संजय दत्त पहले बता देते तो शायद 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट नहीं होते। उज्ज्वल एक पॉडकास्ट में थे। वह पुराने कई चर्चित केसेज पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि संजय बम ब्लास्ट में शामिल नहीं थे। हालांकि वह हथियारों के लिए दीवाने थे। उज्ज्वल ने कहा कि संजय दत्त को हथियारों के बारे में पता था, हालांकि यह नहीं जानते थे कि ब्लास्ट होने वाला है।

...तो नहीं होते ब्लास्ट उज्ज्वल निकम शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर थे। उनसे 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बारे में पूछा गया कि ब्लास्ट में संजय दत्त का भी नाम आया था। उज्ज्वल को उनका स्टेटमेंट याद दिलाया गया कि कहा था कि अगर संजय शुरू में बता देते तो ऐसे दंगे नहीं होते। इस पर उज्ज्वल बोले, दंगे नहीं, बम ब्लास्ट नहीं होते।

हथियारों के शौकीन थे संजय उज्ज्वल से पूछा गया कि इसमें संजय दत्त का क्या रोल था? इस पर उज्ज्वल बोले, संजय दत्त का मेरा जहां तक मानना है कि वह हथियारों के मामले में बहुत क्रेजी था। इसलिए उसने एके-56 राइफल खुद रख ली थी। 12 तारीख के पहले अबु सलेम एक ट्रक में हथियार लेकर आया था और संजय ने देखे थे। एक एके-56 खुद के पास रख ली और बाकी वापस कर दिए थे। लेकिन उसको भी सजा हुई। 7 साल की सजा हुई।



