मुकेश खन्ना ने बताया, धर्मेंद्र के घर पर बना था आईसीयू जैसा सेटअप, बोले- उनके शरीर ने…

संक्षेप: मुकेश खन्ना धर्मेंद्र के निधन के कुछ दिन पहले ही उन्हें देखने घर पर गए थे। मुकेश ने बताया कि घर पर बॉबी, सनी मिले तो उन्होंने समझाया था कि धर्मेंद्र ठीक हो जाएंगे लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था।

धर्मेंद्र के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुकेश खन्ना उनसे मिलने उनके घर गए थे। अब अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बताया है। मुकेश खन्ना बताते हैं कि उनके परिवार ने घर पर ही अस्पताल जैसा सेटअप बना रखा था। लोगों को लग रहा था कि वह रिकवर हो जाएंगे। मुकेश ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र की सबसे अच्छी क्वॉलिटी क्या थीं।

घर पर बना था आईसीयू मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धर्मेंद्र से आखिरी मुलाकात पर बात की है। उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह उनसे मिलने गए थे। मुकेश खन्ना बताते हैं, 'उनके हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैं पांच या छह दिन पहले उनके घर गया था। उन लोगों ने घर पर ही आईसीयू जैसी व्यवस्था कर रखी थी। मुझे पता था कि उनसे ठीक से मिल नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जाना जरूरी है।'

शरीर ने छोड़ दिया साथ मुकेश खन्ना आगे बताते हैं कि वह इस दौरान सनी और बॉबी से मिले और उन्हें समझाया। मुकेश बोले, 'मैंने उनसे कहा, 'वह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे... वह इससे बाहर आएंगे।' पर आखिर में होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। लोग शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह इतने मजबूत हैं कि रिकवर हो जाएंगे। उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया। पर साहब संस्मरण रह जाते हैं, आत्मा चली जाती है। उनकी आत्मा बहुत अच्छी थी।' मुकेश खन्ना बोले कि धर्मेंद्र ने अच्छी जिंदगी जी।

सादगी थी सबसे बड़ी ताकत मुकेश ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पुरानी यादें भी ताजा कीं। बताया कि साथ में 6 फिल्में की हैं। दोनों ने तहलका फिल्म में साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की सादगी और विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकतें थीं। अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में भी वह ठीक नहीं फील कर रहे थे लेकिन उनका चेहरा पॉजिटिविटी से चमक रहा था।