मुकेश खन्ना ने फिर साधा रणबीर कपूर की रामायण पर निशाना, बोले- ऐसी फिल्मों के लिए तो...
मुकेश खन्ना ने पहले तो रामायण फिल्म पर सवाल खड़े किए थे बिना फिल्म को देखे। अब एक बार फिर मुकेश ने रामायण फिल्म पर कुछ तंज कसे हैं और शॉकिंग कमेंट्स किए हैं।
मुकेश खन्ना उन सेलेब्स में से हैं जो फिल्मों या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर बात करने से पीछे नहीं हटते हैं। मुकेश ने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉग के जरिए रामायण फिल्म पर सवाल खड़े किए थे और अब फिर मुकेश ने फिल्म पर तंज कसा था खासकर फिल्म में सीता के एक्शन सीक्वेंस पर। वहीं अब मुकेश ने फिल्म के 4000 करोड़ रुपये के बजट की आलोचना की है। मुकेश का कहना है कि कहानी से ज्यादा अहमियत विजुअल को नहीं दी जानी चाहिए। मुकेश का मानना है कि अगर फिल्म निर्माता किसी सम्मानित धार्मिक हस्ती या कहानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से पहले एक पैनल से मंजूरी लेनी चाहिए।
बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करने का फायदा नहीं
मुकेश ने एएनआई से बात करते हुए मुकेश ने कहा कि रामायण को कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए। मुकेश ने सवाल उठाया कि क्या निर्माताओं को इस महाकाव्य को ईमानदारी से पेश करने के बजाय अपना भारी-भरकम निवेश वसूलने की ज्यादा चिंता हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहानी का इमोशनल कोर और उसकी असलियत से समझौता किया जाए तो बड़े पैमाने पर खर्च करने का कोई खास फायदा नहीं होगा।
1000 करोड़ कमाई का कोई फायदा नहीं
मुकेश का कहना है कि रामायण को परखने का पैमाना बॉक्स-ऑफिस के आंकड़े से नहीं होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म निर्माताओं ने महत्वपूर्ण जानकारियों को छोड़ दिया हो या कहानी के कुछ पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया हो तो 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाता।
मुकेश के मुताबिक ऐसे सम्मानित ग्रंथों को बनाने के साथ उनके मूल सार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आती है। इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता से उनका मूल अर्थ बदल सकता है।
मुकेश ने फिर कहा, ‘अगर 4000 करोड़ रुपये का खर्च कहानी पर ही भारी पड़ जाए तो मैं इसे पैसे की बर्बादी कहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था भव्यता के चक्कर में कहानी की मूल भावना और जज्बातों की बलि दे दी गई है।’
स्पेशल कमेटी बनाकर अप्रूल लेना चाहिए
मुकेश ने फिर आखिर में कहा, ‘मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है ऐसी फिल्मों को रोकने में। एक डेडिकेटेड कमिशन बनाना चाहिए। जो भी कोई ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल फिल्में बनानी है चाहे रामायण या महाभारत या फिर भगवान गणेश पर फिल्म बना रहे हो तो एक स्कॉलर की कमेटी होनी चाहिए जो इसे रिव्यू करे और अप्रूवल दे। तब तक ऐसी फिल्मों को बनाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए जब तक अप्रूवल ना हो। अगर ऐसी कमेटी बन जाती है तो मुझे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस रामायण में सीता का एक्शन सीन था। लोग ऐसे किसी के धर्म को लेकर कुछ भी नहीं दिखा सकते।’
रामायण फिल्म
खैर रामायण फिल्म की बात करें तो इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रणबीर कपूर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण, यश ने रावण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। फिल्म में इनके अलावा काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, राघव जुयाल समेत अन्य भी कई एक्टर्स थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें