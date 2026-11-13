मुकेश खन्ना ने फिर साधा रणबीर कपूर की रामायण पर निशाना, बोले- ऐसी फिल्मों के लिए तो...

मुकेश खन्ना ने पहले तो रामायण फिल्म पर सवाल खड़े किए थे बिना फिल्म को देखे। अब एक बार फिर मुकेश ने रामायण फिल्म पर कुछ तंज कसे हैं और शॉकिंग कमेंट्स किए हैं।

मुकेश खन्ना उन सेलेब्स में से हैं जो फिल्मों या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर बात करने से पीछे नहीं हटते हैं। मुकेश ने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉग के जरिए रामायण फिल्म पर सवाल खड़े किए थे और अब फिर मुकेश ने फिल्म पर तंज कसा था खासकर फिल्म में सीता के एक्शन सीक्वेंस पर। वहीं अब मुकेश ने फिल्म के 4000 करोड़ रुपये के बजट की आलोचना की है। मुकेश का कहना है कि कहानी से ज्यादा अहमियत विजुअल को नहीं दी जानी चाहिए। मुकेश का मानना ​​है कि अगर फिल्म निर्माता किसी सम्मानित धार्मिक हस्ती या कहानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से पहले एक पैनल से मंजूरी लेनी चाहिए।

बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करने का फायदा नहीं मुकेश ने एएनआई से बात करते हुए मुकेश ने कहा कि रामायण को कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए। मुकेश ने सवाल उठाया कि क्या निर्माताओं को इस महाकाव्य को ईमानदारी से पेश करने के बजाय अपना भारी-भरकम निवेश वसूलने की ज्यादा चिंता हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहानी का इमोशनल कोर और उसकी असलियत से समझौता किया जाए तो बड़े पैमाने पर खर्च करने का कोई खास फायदा नहीं होगा।

1000 करोड़ कमाई का कोई फायदा नहीं मुकेश का कहना है कि रामायण को परखने का पैमाना बॉक्स-ऑफिस के आंकड़े से नहीं होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म निर्माताओं ने महत्वपूर्ण जानकारियों को छोड़ दिया हो या कहानी के कुछ पहलुओं को गलत तरीके से पेश किया हो तो 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाता।

मुकेश के मुताबिक ऐसे सम्मानित ग्रंथों को बनाने के साथ उनके मूल सार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आती है। इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता से उनका मूल अर्थ बदल सकता है।

मुकेश ने फिर कहा, ‘अगर 4000 करोड़ रुपये का खर्च कहानी पर ही भारी पड़ जाए तो मैं इसे पैसे की बर्बादी कहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था भव्यता के चक्कर में कहानी की मूल भावना और जज्बातों की बलि दे दी गई है।’