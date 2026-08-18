Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुकेश खन्ना बोले, शर्म आती है जब कोई आदाब करता है और इशारों से कहता है गुटखा खाओ

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुकेश खन्ना ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मिले नोटिस पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि इन कलाकारों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

mukesh khanna
केसरिया आदाब पर मुकेश खन्ना का बयान

‘शक्तिमान’ और ‘महाभारत’ फेम अभिनेता मुकेश खन्ना ने पान मसाला ब्रांड्स का प्रचार करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार्स की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से इन अभिनेताओं को नोटिस भेजा है। ऐसे में मुकेश खन्ना खुश हो गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की और इन सितारों से जनता के सामने माफी मांगने की अपील की है।

मुकेश खन्ना ने क्या कहा?

विज्ञापनों में इस्तेमाल होने वाले ‘जुबां केसरी’ जैसे नारों पर तंज कसते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि ‘केसरिया’ रंग शूरवीरता, बहादुरी और साहस का प्रतीक है। ऐसे में इसका इस्तेमाल गुटखा या पान मसाला खाने का निमंत्रण देने के लिए करना बेहद शर्मनाक है।

ये भी पढ़ें:जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है, इसे हटाओ - बोले मुकेश खन्ना

शुक्र है देर सबेर FDA जागा - मुकेश खन्ना

उन्होंने कहा, 'केसरिया आदाब के लिए नहीं होता। शौर्य, साहस, पराक्रम के लिए होता है। शर्म आती है ये देखकर, जब कोई आदाब करता है और इशारों से कहता है गुटखा खाओ । और शर्म की इंतहा तब हो जाती है जब वो कोई जनता का मनपसंद कलाकार होता है !! समझ नहीं आता वो ये भद्दा आदाब, क्यों करता है ?? जबकि उसके पास सब कुछ है। वो यूथ को सुधार सकता है, तो बिगाड़ने की ऐड क्यों लेता है !! शुक्र है देर सबेर , FDA जागा, नोटिस भेजी गई कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो ? जवाब का दुनिया को इंतेजार है। मुझे भी।

सरकार से भी पूछा सवाल

मुकेश खन्ना ने यह भी सवाल उठाया कि इन ब्रांड्स के विज्ञापनों में टीवी पर इलायची बेचने का दावा किया जाता है, जबकि उनके मुताबिक इनके जरिए उसी नाम से बिकने वाले तंबाकू उत्पादों का प्रचार किया जाता है। उन्होंने FDA की कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन साथ ही पूछा कि सरकार को यह कदम उठाने में इतने साल क्यों लग गए।

ये भी पढ़ें:इन कॉकरोचों को निकालो, पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के मुकेश खन्ना

जनता से माफी मांगने की अपील

मुकेश खन्ना की मांग है कि जिन कलाकारों को नोटिस मिला है, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ माफी मांगने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन कलाकारों को आगे आकर लोगों, खासकर युवाओं को यह संदेश भी देना चाहिए कि ऐसी हानिकारक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

क्या बोल रही है पब्लिक?

मुकेश खन्ना के इस बेबाक वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें असल जिंदगी का ‘शक्तिमान’ तक बताया। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने कार्रवाई करने में काफी देर कर दी है। एक यूजर ने कहा कि आज गली-मोहल्ले के बच्चों तक की जुबान पर ऐसे विज्ञापनों के नारे रट चुके हैं। एक अन्य यूजर ने यह भी ध्यान दिलाया कि कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान, में सरकारी बसों पर भी ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:67 साल की उम्र में शादी करेंगे मुकेश खन्ना? बोले- जब किस्मत हमें साथ लाएगी...
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Mukesh Khanna
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।