'उस नशेड़ी को…', मुकेश खन्ना ने बताया क्यों रणवीर को नहीं बनाएंगे शक्तिमान

शक्तिमान का किरदार निभाकर बच्चों के दिलों में राज करने वाले मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के किरदार के रूप में देखने के लिए वो कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि वो किलविश का किरदार निभा सकते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:49 PM
1990s में मुकेश खन्ना का शो शक्तिमान सबसे पॉपुलर शो में से एक था। शो को बच्चे बहुत पसंद करते थे। कई बार शक्तिमान सीरियल को फिल्म के रूप में पेश करने की चर्चा हो चुकी है। हालांकि, फिल्म में शक्तिमान का किरदार कौन निभाएगा इसको लेकर कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर जब रणवीर सिंह के नाम की चर्चा हुई तो मुकेश खन्ना ने कहा कि वो कभी भी रणवीर सिंह को शक्तिमान के किरदार के लिए कास्ट नहीं करेंगे।

रणवीर सिंह के बारे में क्या बोले मुकेश खन्ना

फिल्मीज्ञान से खास बातचीत के दौरान एक फैन ने जब मुकेश खन्ना से कहा कि वो रणवीर सिंह को शक्तिमान बनने दें तो उन्होंने कहा, "आप मेरा मन नहीं बदल सकते। आपको रणवीर सिंह पसंद है, मुझे भी पसंद है। हमने तीन घंटे बैठकर बात की है, और वो बहुत एनर्जेटिक एक्टर हैं। लेकिन ये मैंने उनके मुंह पर कहा है। आप तमराज किलविश का किरदार निभा सकते हैं। उनके चेहरे पर शरारत भरी सकारात्मकता है। ये एक्टर-अगर आप इन्हें शक्तिमान बनने को कहेंगे, आपको शायद मजा आए क्योंकि वो आपतो नचाते हैं, लेकिन शक्तिमान का रोल निभाने के लिए आपको एक मैच्योर शख्स चाहिए।"

लोगों ने मुकेश खन्ना को कहा रणवीर सिंह को ना बनाएं शक्तिमान

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, “मैंने कहा देखो, मेरेको शक्तिमान के लिए एक्टर नहीं चाहिए, फेस भी चाहिए। कहीं ना कहीं रियल लाइफ में अगर आपकी छवि गलत है, तो वो बीच में आती है।”

मुकेश खन्ना ने आगे बताया कि कई लोग उन्हें कह चुके हैं कि उस नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाना। मुकेश खन्ना ने कहा, "कई लोग मुझे रणवीर सिंह के लिए बोलते हैं कि अरे साहब ये नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाना, हमारे बचपन की यादें खत्म हो जाएंगी।

