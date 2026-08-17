जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है, इसे हटाओ - बोले मुकेश खन्ना
बीआर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में पितामह भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने जन गण मन को हटाने और वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग की है।
एक्टर मुकेश खन्ना ने फिर से एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने इस बार हमारे राष्ट्रगान को ही बदलने की मांग कर डाली है। दरअसल, 'शक्तिमान' फेम एक्टर ने एक नया गाना 'आओ बच्चों' लॉन्च किया है। उन्होंने ये गाना उन भारतीय क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी है। इस गाने के प्रमोशन के दौरान, मुकेश ने इस बात पर जोर दिया कि देश से जन गण मन को हटा दिया जाना चाहिए और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान बना दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि जन गण मन महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था।
वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए - मुकेश खन्ना
डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश ने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने तीन साल पहले कहा था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए। जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है। यह महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि है। रवींद्रनाथ टैगोर ने उनकी तारीफ में एक गाना लिखा था। हमने उसे अपना लिया है। भाग्यविधाता, पंजाब, सिंह…यह हमारा नहीं है।’
वंदे मातरम हमारा है- मुकेश खन्ना
उन्होंने आगे कहा, 'वंदे मातरम हमारा है। लता जी ने इसे बहुत खूबसूरती से गाया था। मेरी कल्याणजी आनंदजी भाई के साथ मीटिंग हुई थी। इसे पढ़े हुए मुझे दो साल हो गए हैं। मैंने सात मिनट का वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया है, जो आइकॉनिक बनना चाहिए।'
जन गण मन को हटाओ - मुकेश खन्ना
मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे देश से जन गण मन को हटा दिया जाए और वंदे मातरम को लाया जाए। नरेंद्र मोदी जी (प्रधानमंत्री) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब हर स्कूल में, हर कार्यक्रम में यह जरूरी हो गया है। सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। खास बात यह है कि पूरा गाना गाया जाएगा। पहले इसके कुछ हिस्से बीच में हटा दिए जाते थे इसलिए मुझे खुशी है कि वंदे मातरम को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा गाना छह महीने पहले रिलीज हुआ है।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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