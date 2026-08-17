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जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है, इसे हटाओ - बोले मुकेश खन्ना

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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बीआर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में पितामह भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने जन गण मन को हटाने और वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग की है।

Mukesh Khanna
मुकेश खन्ना का विवादित मांग

एक्टर मुकेश खन्ना ने फिर से एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने इस बार हमारे राष्ट्रगान को ही बदलने की मांग कर डाली है। दरअसल, 'शक्तिमान' फेम एक्टर ने एक नया गाना 'आओ बच्चों' लॉन्च किया है। उन्होंने ये गाना उन भारतीय क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी है। इस गाने के प्रमोशन के दौरान, मुकेश ने इस बात पर जोर दिया कि देश से जन गण मन को हटा दिया जाना चाहिए और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान बना दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि जन गण मन महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था।

वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए - मुकेश खन्ना

डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश ने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने तीन साल पहले कहा था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए। जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है। यह महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि है। रवींद्रनाथ टैगोर ने उनकी तारीफ में एक गाना लिखा था। हमने उसे अपना लिया है। भाग्यविधाता, पंजाब, सिंह…यह हमारा नहीं है।’

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वंदे मातरम हमारा है- मुकेश खन्ना

उन्होंने आगे कहा, 'वंदे मातरम हमारा है। लता जी ने इसे बहुत खूबसूरती से गाया था। मेरी कल्याणजी आनंदजी भाई के साथ मीटिंग हुई थी। इसे पढ़े हुए मुझे दो साल हो गए हैं। मैंने सात मिनट का वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया है, जो आइकॉनिक बनना चाहिए।'

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जन गण मन को हटाओ - मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे देश से जन गण मन को हटा दिया जाए और वंदे मातरम को लाया जाए। नरेंद्र मोदी जी (प्रधानमंत्री) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब हर स्कूल में, हर कार्यक्रम में यह जरूरी हो गया है। सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। खास बात यह है कि पूरा गाना गाया जाएगा। पहले इसके कुछ हिस्से बीच में हटा दिए जाते थे इसलिए मुझे खुशी है कि वंदे मातरम को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा गाना छह महीने पहले रिलीज हुआ है।'

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लेखक के बारे में

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वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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