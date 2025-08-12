रणबीर कपूर के रामायण में राम का किरदार निभाने पर मुकेश बोले- अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी इमेज...

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन वहीं मुकेश खन्ना का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रणबीर, राम का किरदार अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं।

शक्तिमान शो के स्टार रहे मुकेश खन्ना अपने स्टेटमेंट्स को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। वह पिछले कुछ दिनों से अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर काफी कमेंट करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि रणबीर कपूर एक अच्छे राम बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर, संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित ड्रामा एनिमल के बोझ से जूझना होगा।

क्या बोले मुकेश गलाटा इंडिया से बात करते हुए मुकेश ने कहा, ‘वे दिखा रहे हैं कि राम पेड़ पर चढ़ रहे हैं और धनुष चला रहे हैं। कृष्णा और अर्जुन भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राम नहीं। अगर राम खुद को योद्धा मानते तो वे कभी भी वानरों से मदद नहीं लेते। राम, रावण के खिलाफ अकेले ही काफी थे।’

एनिमल की इमेज अब भी उनके साथ मुकेश ने आगे कहा, ‘जो मैं देख सकता हूं, मुझे नहीं पता कि रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को निभा पाएंगे या नहीं। वह अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी एक इमेज है जो एनिमल फिल्म से उनके पीछे आ रही है। मुझे लेकिन इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।’

मुकेश ने यह भी कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया था अपने ऑब्जेक्शन को जस्टिफाई करते हुए, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें गलत जानकारी दी कि यह सीन रियल नहीं है, बल्कि यूट्यूबर्स द्वारा एआई द्वारा तैयार किया गया है।

मुकेश ने यह भी बताया कि एक पब्लिकेशन ने उन्हें अप्रोच किया था कि रणबीर को राम की भूमिका के लिए क्यों चुना गया, जबकि उन्होंने माना था कि उन्हें बीफ खाना पसंद है। मैंने कहा कि मैं कमेंट नहीं कहूंगा। उन्होंने खाया होगा, छोड़ दो।