मुकेश खन्ना ने बताया कौन होगा शक्तिमान में पहला विलेन, बोले- 'मेरा बस चले तो…'

शक्तिमान फिल्म को लेकर फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म से ज्यादा इंतजार तो लोगों को ये जानने का है नया शक्तिमान कौन होगा? मुकेश खन्ना ने अब बताया है कि उनका नया शक्तिमान कैसा होगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:23 PM
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मुकेश खन्ना को उनके किरदार शक्तिमान के लिए बहुत प्यार मिला है। लंबे वक्त से शक्तिमान फिल्म को लेकर चर्चा है। हालांकि, फिल्म को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। मुकेश खन्ना ने अब शक्तिमान को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि नया शक्तिमान कैसा होगा। साथ ही, उन्होंने बताया कि शक्तिमान में पहला विलेन कौन होगा।

शक्तिमान के लिए ऑडिशन कराना चाहते हैं मुकेश खन्ना

रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत में मुकेश खन्ना से पूछा गया कि शक्तिमान फिल्म कब आएगी और कौन होगा शक्तिमान? सवाल का जवाब देते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, “शक्तिमान कौन बनेगा…मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कौन बनेगा करोड़पति भूल जाओ, कौन बनेगा शक्तिमान लेकर आएंगे। मेरी चले तो पूरे देशभर में ऑडिशन करवा दूं, जगह-जगह जाकर ढूंढिए, एक नया लड़का, शक्तिमान बनाइए।”

मुकेश खन्ना ने बताया कौन होगा पहला विलेन

मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि शक्तिमान कौन बनेगा, लेकिन पहला विलेन होगा मोबाइल फोन। मुकेश खन्ना ने कहा, उस वक्त किलविश थे, उस वक्त कपाला थे…आज सबसे बड़ा विलेन, उसकी समस्या बतानी पड़ेगी आपके बच्चों को कि आप इसे जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए।"

मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि शक्तिमान कौन बनेगा, ये उनको भी नहीं मालूम हो। मुकेश खन्ना ने कहा कि कोई तो होगा शक्तिमान और समस्या ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं सोनी के साथ।

