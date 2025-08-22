Mukesh Khanna on why he does not see Tiger Shroff as Shaktimaan 'जैकी श्रॉफ का लड़का शक्तिमान…', मुकेश खन्ना ने बताया टाइगर को क्यों किया रिजेक्ट, Bollywood Hindi News - Hindustan
'जैकी श्रॉफ का लड़का शक्तिमान…', मुकेश खन्ना ने बताया टाइगर को क्यों किया रिजेक्ट

शक्तिमान फिल्म को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन शक्तिमान कौन होगा इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब मुकेश खन्ना ने बताया कि वो टाइगर श्रॉफ को शक्तिमान के रूप में क्यों नहीं देखते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:02 PM
मुकेश खन्ना का शक्तिमान कौन होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता है। मुकेश खन्ना ने अभी तक नहीं बताया है कि उनका शक्तिमान कौन होगा, लेकिन वो कई ऐसा नाम ले चुके हैं जिन्हें वो शक्तिमान के रूप में नहीं देखते हैं। इन नामों में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का नाम भी शामिल है। अब मुकेश खन्ना ने बताया कि क्यों वो टाइगर श्रॉफ को शक्तिमान के रूप में नहीं देखते हैं।

मुकेश खन्ना बोले कोई पहलवान नहीं है शक्तिमान

रिपब्लिक भारत से खास बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना से एक दर्शक ने पूछा शक्ति आपके लिए क्या है? फिजिकली मजबूत होना या मेंटली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बना लेना? सवाल के जवाब में मुकेश खन्ना ने कहा कि शक्तिमान कोई पहलवान नहीं है। शक्तिमान की शक्ति कुछ नहीं है। शक्तिमान एक पत्थर अपनी आंखों से तोड़ देता है। शक्तिमान के लिए मुझे शक्ति वाला शक्तिमान नहीं चाहिए, जो बॉडीबिल्डर हो या 5 पैक बना के रखता हो। शक्तिमान वो चाहिए जिसके चेहरे पर शक्तिमान दिखे। शक्तिमान बनकर अगर वो बोले तो लोग सुने।"

टाइगर श्रॉफ को क्यों किया रिजेक्ट

मुकेश खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “मैंने जैकी श्रॉफ के लड़के के बारे में कहा था कि वो नहीं बन सकता शक्तिमान। लोगों को हैरानी हुई…जैकी बहुत करीबी हैं मेरे, लेकिन मैंने कहा जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर अगर बच्चे को बोलेगा कि ऐसे नहीं करने का, ऐसा करने का, तो वो बच्चा क्या बोलेगा आजा ना अप्पुन खेलते हैं साथ में। वो उनके ग्रुप का है।”

मुकेश खन्ना ने कहा कि शक्तिमान सिर्फ सुपरहीरो नहीं है, सुपरटीचर भी है। उन्होंने आगे कहा कि टाइगर श्रॉफ एक अच्छे एक्टर और एक्शन हीरो हैं, लेकिन शक्तिमान की भूमिका निभाने के लिए सिर्फ मारधाड़ या डांस स्किल्स काफी नहीं हैं।

