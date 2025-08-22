‘सुशांत जैसा हाल हो जाएगा’, मुकेश खन्ना ने कहा नेपोटिज्म गलत नहीं, लेकिन…

मुकेश खन्ना ने नेपोटिज्म को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में दूसरों को मत रोकिए। उन्होंने इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की।

हिंदी सिनेमा एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा कि नया शक्तिमान ढूंढने के लिए उनका बस चले तो वो देशभर में ऑडिशन करवा दें। इस दौरान मुकेश खन्ना ने नेपोटिज्म के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म का रूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो इस बात के खिलाफ हैं इस चक्कर में दूसरों को रोका जाता है। साथ ही, उन्होंने कहा कि लोग उनसे कहते हैं कि ऐसे मत बोलिए वरना आपका हाल भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो जाएगा।

मुकेश बोले नेपोटिज्म गलत नहीं रिपब्लिक भारत से खास बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना से कहा गया कि एक तरफ वो नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। वहीं, आज के दौर में नेपोटिज्म काबिज है तो आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं? मुकेश ने इस सवाल के जवाब में कहा, “धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को ही बनाना चाहता था। उस वक्त भी नेपोटिज्म था। हर बाप अपने बेटे को बनाना चाहता है, हर ससुर अपने दामाद को बनाना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चलेगा। पर इसके चक्कर में दूसरों को मत रोकिए। मैं उसके खिलाफ हूं।”

सुशांत का किया जिक्र मुकेश खन्ना ने कहा कि नेपोटिज्म का रूप बदल गया है, ग्रुपिज्म हो गया है। नए लड़कों को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा, “मुझे कहा था कि सुशांत राजपूत को भी यही समस्या हुआ था, कहते हैं लोग। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, ऐसे मत बोलिए। आपका भी सुशांत जैसा हाल हो जाएगा। आपको भी पिक्चर देना बंद कर देंगे, तो मैं कहता हूं कि अभी तक कहां दी है।”