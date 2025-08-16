जया बच्चन के बुरे बर्ताव पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- बिफर गई हैं, फैमिली के लोग मुझे सुनाते हैं…

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन पैपराजी और फैंस के साथ बुरे बर्ताव के लिए अक्सर ट्रोल की जाती हैं। हाल में एक्ट्रेस एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें सेल्फी ले रहे एक शख्स को धक्का देते हुए देखा गया था। एक्ट्रेस के इस बर्ताव को कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ने गलत बताया। अब मुकेश खन्ना ने भी इस बर्ताव को गलत बताते हुए एक्ट्रेस की निंदा की है। एक्टर ने कहा कि जया बच्चन बिफर गई हैं।

मुकेश खन्ना ने की जया बच्चन के बर्ताव की निंदा

मुकेश खन्ना ने हाल में फिल्मी ज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन के वायरल वीडियो पर कहा, 'कहीं न कहीं, आजकल जो राज्यसभा में जो उनका बिहेवियर दिख रहा है, और आजकल जो उनका पैपराजी के साथ…कौन है तू? क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? गलत है। आप इनके लिए जी रहे हो साहब। एक बार अमरीश पुरी ने कहा था, ऐ कौन बैठा है उधर? हट। दिलीप साहब भी बोलते हैं अबे कौन बैठा है कैमरे के पीछे? लेकिन जया जी राज्यसभा में जो बातें करती हैं, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि शायद कभी कुछ बिफर गई हैं। घर का भी इनके फैमिली के लोग मुझे जाकर सुनाते हैं। क्या है जो जया बच्चन जैसे कमाल की एक्ट्रेस कमाल की परफॉर्मेंस करने वाली ‘मिली’ बोलो या ‘अभिमान’ बोलो। देश इतना लाइक करता था लेकिन आज क्यों मोदी के खिलाफ जानबूझकर बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे-ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आते।'