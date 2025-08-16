mukesh khanna criticizes jaya bachchan s behaviours towards fans, says bifar gai hain जया बच्चन के बुरे बर्ताव पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- बिफर गई हैं, फैमिली के लोग मुझे सुनाते हैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
जया बच्चन के बुरे बर्ताव पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- बिफर गई हैं, फैमिली के लोग मुझे सुनाते हैं…

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन के फैन को धक्का देने वाले वायरल वीडियो पर मुकेश खन्ना ने अपनी बात रखी है। एक्टर ने एक्ट्रेस के इस बर्ताव की निंदा की है। उन्होंने कहा एक्ट्रेस बिफर गई हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 12:32 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन पैपराजी और फैंस के साथ बुरे बर्ताव के लिए अक्सर ट्रोल की जाती हैं। हाल में एक्ट्रेस एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें सेल्फी ले रहे एक शख्स को धक्का देते हुए देखा गया था। एक्ट्रेस के इस बर्ताव को कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ने गलत बताया। अब मुकेश खन्ना ने भी इस बर्ताव को गलत बताते हुए एक्ट्रेस की निंदा की है। एक्टर ने कहा कि जया बच्चन बिफर गई हैं।

मुकेश खन्ना ने की जया बच्चन के बर्ताव की निंदा

मुकेश खन्ना ने हाल में फिल्मी ज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन के वायरल वीडियो पर कहा, 'कहीं न कहीं, आजकल जो राज्यसभा में जो उनका बिहेवियर दिख रहा है, और आजकल जो उनका पैपराजी के साथ…कौन है तू? क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? गलत है। आप इनके लिए जी रहे हो साहब। एक बार अमरीश पुरी ने कहा था, ऐ कौन बैठा है उधर? हट। दिलीप साहब भी बोलते हैं अबे कौन बैठा है कैमरे के पीछे? लेकिन जया जी राज्यसभा में जो बातें करती हैं, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि शायद कभी कुछ बिफर गई हैं। घर का भी इनके फैमिली के लोग मुझे जाकर सुनाते हैं। क्या है जो जया बच्चन जैसे कमाल की एक्ट्रेस कमाल की परफॉर्मेंस करने वाली ‘मिली’ बोलो या ‘अभिमान’ बोलो। देश इतना लाइक करता था लेकिन आज क्यों मोदी के खिलाफ जानबूझकर बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे-ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आते।'

वायरल वीडियो

बता दें, हाल में जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांस्टीट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स ने एक्ट्रेस के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन जया बच्चन शख्स पर भड़क गई और धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। अपने इस बर्ताव के लिए एक्ट्रेस ट्रोल हुई थीं।

