Mukesh Chhabra Would Like to Cast Shah Rukh Khan Son Aryan Khan Don reacts to Ranveer Don 3 says kuch tedha karega शाहरुख खान के बेटे आर्यन को डॉन में कास्ट करते मुकेश खन्ना, बोले- 'रणवीर इसमें…', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMukesh Chhabra Would Like to Cast Shah Rukh Khan Son Aryan Khan Don reacts to Ranveer Don 3 says kuch tedha karega

शाहरुख खान के बेटे आर्यन को डॉन में कास्ट करते मुकेश खन्ना, बोले- 'रणवीर इसमें…'

इंडस्ट्री के दिग्गज कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने आर्यन खान के बारे में कहा कि वो उन्हें डॉन में कास्ट करते। उन्होंने डॉन 3 में रणवीर सिंह की कास्टिंग को लेकर भी अपने विचार सामने रखे। उन्होंने कहा कि रणवीर बहुत मेहनती हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:28 PM
share Share
Follow Us on
शाहरुख खान के बेटे आर्यन को डॉन में कास्ट करते मुकेश खन्ना, बोले- 'रणवीर इसमें…'

बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में शानदार कास्टिंग करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किस रोल में कास्ट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आर्यन खान को डॉन में कास्ट करना चाहेंगे। साथ ही, मुकेश छाबड़ा ने रणवीर सिंह की डॉन 3 में कास्टिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह बहुत मेहनती हैं और इसमें भी वो कुछ टेढ़ा ही करेंगे।

आर्यन खान की कास्टिंग पर क्या बोले मुकेश छाबड़ा

फरीदून शहरयार ने अपने पॉकास्ट में मुकेश छाबड़ा से पूछा कि अगर आर्यन खान की कास्टिंग करनी हो तो आप किस तरह की फिल्म से उनका डेब्यू चाहेंगे? इसपर मुकेश छाबड़ा ने कहा, “मुझे लगता है, मैं कल ही ये देख रहा था…आर्यन खान की कुछ-कुछ पिक्चर देखकर…अगर मैं डॉन की कास्टिंग करता तो आर्यन खान को लेता। हमने अभी तक किसी ने सबसे छोटा डॉन नहीं देखा है। 20-21 साल का लड़का डॉन हो, ये बहुत दिलचस्प होगा। आर्यन खान बहुत अच्छा डॉन का रोल निभा सकते हैं।”

रणवीर के डॉन बनने पर क्या है मुकेश की राय

वहीं, रणवीर सिंह की डॉन 3 में कास्टिंग को लेकर हुए सवाल पर मुकेश बोले कि रणवीर को डॉन 3 में चुनना बहुत दिलचस्प है। रणवीर सिंह का जिस तरह का करियर जा रहा है…वो बहुत मेहनती हैं। मुकेश ने कहा कि उन्हें लगता है कि रणवीर इसमें भी कुछ टेढ़ा करने वाला है।

मुकेश से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि रणवीर को डॉन के रूप में अपनाना जनता के लिए मुश्किल होगा? इसपर मुकेश बोले कि जब भी कोई बदलाव होता है तो थोड़ा वक्त लगता है। कुछ नया काम आप करोगे तो लोगों को अपनाना मुश्किल होता है, धीरे-धीरे करके उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है।

Mukesh Chhabra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।