मुकेश भट्ट ने किया आलिया भट्ट का सपोर्ट, दिव्या खोसला के आरोप को बताया-कंट्रोवर्सी करने का तरीका

संक्षेप: दिव्या खोसला कुमार ने आलिया भट्ट पर उनकी फिल्म सावी को कॉपी करने का आरोप लगाया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले मुकेश भट्ट ने भतीजी आलिया का सपोर्ट किया है।

दिव्या खोसला कुमार इन दिनों अपनी फिल्म एक चतुर नार के लिए खबरों में बनी हुई हैं। इससे पहले उनकी फिल्म सावी भी आई थी। एक्ट्रेस ने उस दौरान कहा था कि आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा उनकी फिल्म सावी से इंस्पायर्ड है। दिव्या ने कहा था कि दोनों फिल्मों की कहानी काफी मिलती-जुलती है और जिगरा ने उनकी फिल्म का आइडिया कॉपी किया। अब इसी विवाद पर आलिया के चाचा प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने रिएक्शन देते हुए आलिया का सपोर्ट किया है। मुकेश भट्ट ने ही दिव्या की फिल्म सावी को प्रोड्यूस किया था।

मुकेश भट्ट ने किया आलिया का सपोर्ट मुकेश भट्ट ने साफ कहा कि इस तुलना की कोई जरूरत नहीं है और यह सिर्फ मीडिया अटेंशन लेने का तरीका है। उन्होंने आलिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता आलिया भट्ट इतनी दिवालिया है कि वो मुझसे चोरी करेगी। आलिया बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, स्मार्ट, सेंसिबल, समझार… बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसा करने का सपना भी नहीं देख सकती। मैं उसे जानता हूं, इसलिए ये दावे मजबूती से कह सकता हूं।” मुकेश भट्ट ने आगे समझाया कि दो फिल्मों का प्लॉट सतही तौर पर भले ही मिलता हो, लेकिन इससे कॉपी साबित नहीं होता।उन्होंने कहा “कहानी मिलती-जुलती दिख सकती है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल अलग होता है… और वही मायने रखता है।”

पहले भी बनीं हैं फिल्में उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड में एक ही थीम पर कई फिल्में बनती रही हैं, फिर भी उन्हें कॉपी नहीं कहा गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अर्थ, सिलसिला और ये नज़दीकियां तीनों ही लगभग एक ही दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल पर बनी थीं, फिर भी किसी ने किसी को कॉपी नहीं कहा।