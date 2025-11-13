मुकेश ने विक्रम भट्ट को बुलाया 'छिछोरे', महेश भट्ट से अलग होने पर बोले- वो मेरे भगवान हैं

संक्षेप: मुकेश भट्ट ने भाई महेश भट्ट से अलग होने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके मन में महेश भट्ट के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। महेश भट्ट के मन में क्या है, वो नहीं जानते हैं।

साल 2021 में महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने प्रोफेशनली अलग-अलग होने का फैसला लिया है। 1990 और 2000 में दोनों ने साथ मिलकर कई हिट फिल्में दीं हैं। इन फिल्मों में आशिकी, सड़क, राज और मर्डर जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। महेश भट्ट से अलग होने के बाद पहली बार मुकेश भट्ट ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट को लेकर उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महेश भट्ट के बारे में क्या बोले मुकेश भट्ट Lehren Retro से खास बातचीत में मुकेश भट्ट ने कहा, “मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। महेश भट्ट मेरे भगवान हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैं सिर्फ एक जुमला नहीं कह रहा हूं, मैं ये दिल से कह रहा हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।” मुकेश भट्ट ने आगे कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अच्छा है, हर किसी में कमियां होती हैं। महेश भट्ट की कमी ये है कि वो दूसरी की बातों में आसानी से आ जाते हैं और उसमें बह जाते हैं।

विक्रम भट्ट के दावे पर मुकेश का रिएक्शन इसी बातचीत के दौरान मुकेश ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट के उस बयान के बारे में भी बात की जसमें उन्होंने कहा था कि महेश भट्ट ने मुकेश पर सालों तक उनका शोषण करने का आरोप लगाया था। उस बयान के बारे में बात करते हुए मुकेश ने कहा, “वो (महेश भट्ट) भोले हैं, और लोगों को इसमें दिलचस्पी थी कि ये दोनों भाई अलग कैसे हो सकते हैं।” उन्होंने कहा, "उन्हें जो बोलना है वो बोलें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। विक्रम भट्ट से कहो कि वो अपने अंदर झांकें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। उन्हें जवाब मिल जाएगा कि वो सही हैं या गलत।”

विक्रम को बताया छिछोरा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुकेश भट्ट ने कहा, “तो अब अगर मुझे कोई आकर ये कहे कि विक्रम भट्ट ने ये कहा या किसी और ने कुछ और कहा, तो मैं ये छिछोरे लोगों की बातें सुन कर अपना मन कड़वा नहीं करूंगा। मैं भोला नहीं हूं। यही मुझमें और उसमें (महेश) अंतर है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि महेश भट्ट मुझे गाली दे रहे थे तो मुझे असर नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि महेश भट्ट क्या इंसान हैं...वो शायद गुस्से में कुछ कह दें, लेकिन अपने दिल से नहीं।”