धुरंधर और टॉक्सिक के डर से क्या आवारापन 2 हो रही पोस्टपोन, मुकेश बोले- मैं बिल्कुल भी…

धुरंधर की रिलीज के दौरान कई दूसरी फिल्में रिलीज हुई हैं और सभी उसके सामने टिक नहीं पाई हैं। वहीं अब यश की फिल्म टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली है।

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन साल 2007 में रिलीज हुई थी। सालों बाद इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है। फिल्म पहले इसी साल यानी 2026 के अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है मई या जून के लिए। ऐसा कहा जा रहा था कि धुरंधर को मिल रही इतनी सक्सेस की वजह से आवारापन की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब फिल्ममेकर मुकेश भट्ट ने इसकी वजह बताई है।

क्यों हो रही फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन पीटीआई से बात करते हुए मुकेश ने कहा, 'आवारापन 2 की रिलीज डेट को शिफ्ट कर दिया है मई या जून के लिए क्योंकि शूट के दौरान इमरान हाशमी को चोट लग गई थी और उनकी सर्जरी भी हुई थी। इस वजह से वह 45 दिन तक शूट नहीं कर पाए तो सारे एक्शन सीक्वेंस बाद में शूट होंगे।'

धुरंधर-टॉक्सिक से नहीं डरे मुकेश आगे बोलते हैं, ‘मैं धुरंधर 2 और टॉक्सिक 2 से डरा नहीं हूं।’ उन्होंने आगे बताया कि मलेशिया की 20 दिन की शूटिंग बची है।

बता दें कि पिछले साल इमरान ने अपनी फिल्म आवारापन के सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी।

कई साल से सीक्वल पर काम कर रहे थे वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए इमरान ने कहा था, ‘हम कई साल से इसकी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे ही सीक्वल नहीं बनाना चाहते हैं। हमें इसे बेस्ट बनाना है।’

उन्होंने आगे कहा था, ‘आवारापन को इंटरनेट, यूट्यूब, सैटेलाइट से काफी देखा गया है। ऐसे ही फिल्म का फैन बेस बना है।’