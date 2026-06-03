Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुकेश अंबानी ने की रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की तारीफ, लेटर में लिखी ये बात

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Dhurandhar Franchise: मुकेश अंबानी ने ‘डॉन 3’ विवाद के बीच रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की तारीफ की है। उन्होंने ये तारीफ शेयरहोल्डर्स को लिखे लेटर में की है।

मुकेश अंबानी ने की रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की तारीफ, लेटर में लिखी ये बात

‘डॉन 3’ विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की जमकर तारीफ की है। दरअसल, आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। ऐसे में शेयरहोल्डर्स को लिखे लेटर में मुकेश अंबानी ने जियो स्टूडियोज के एचीवमेंट्स का जिक्र किया और बताया कि कैसे 'धुरंधर' और ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं।

मुकेश अंबानी ने लेटर में क्या लिखा?

मुकेश अंबानी ने पत्र में लिखा, 'जियो स्टूडियोज ने लगातार तीन सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। साल 2024 में 'स्त्री 2', साल 2025 में 'धुरंधर' और साल 2026 में 'धुरंधर द रिवेंज'। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जियो स्टूडियोज ने रिकॉर्ड-तोड़ स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्में 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज कीं, जिन्होंने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रिलीज स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट के नए स्टैंडर्ड्स स्थापित किए हैं।'

ये भी पढ़ें:धुरंधर अगर होती फ्लॉप तो डॉन 3 नहीं छोड़ते रणवीर सिंह : रिपोर्ट

मुकेश अंबानी का दावा

मुकेश अंबानी ने दावा करते हुए कहा, ‘भारत की बात तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिल्म फ्रेंचाइजी को दो पार्ट्स में बनाने की योजना बनाई गई हो, उसका बजट तय किया गया हो, शूटिंग की गई हो और फिर उन्हें इतने कम समय के अंतराल पर रिलीज किया गया हो।’

मूवी लवर्स का रिएक्शन

मूवी लवर्स ने मुकेश अंबानी की बात सुनने के बाद ये दावा किया कि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी एक साथ शूट हुआ था और उन्हें भी कुछ ही महीनों के अंतराल में रिलीज किया गया था।

ये भी पढ़ें:धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली छोटी फीस, लेकिन इस तरह की मोटी कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का तहलका

मुकेश अंबानी ने बताया कि फिल्म के पहले पार्ट ने अपने दम पर इतिहास रचते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब हासिल किया। ये फिल्म सिनेमाघरों में लगातार 15 हफ्तों तक चलती रही, जिसके बाद इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ और उसने पहले पार्ट के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

ये भी पढ़ें:धुरंधर एक्टर गौरव गेरा के अकाउंट में थे सिर्फ 84 रुपए,बैंक के बाहर टेकते थे माथा

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 840.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,307.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1148.88 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1812.96 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। मतलब दोनों फिल्मों ने मिलकर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 3120.31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

ये भी पढ़ें:'धुरंधर' में जो दिखाया गया है वो सब सच...', पूर्व मेयर का शॉकिंग दावा
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Mukesh Ambani Dhurandhar Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।