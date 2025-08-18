दोनों ‘मुगल-ए-आजम’ का हिस्सा थीं एक्ट्रेस दुर्गा खोटे, बताया-10 ट्रक भर का बेची गई थी एक्टर्स की आर्टिफीसियल ज्वेलरी

क्या आप जानते हैं ‘मुगल-ए-आजम’ को दो बार बनाया गया था। के आसिफ की पहली कोशिश 1945 में फेल हो चुकी थी। इस फिल्म में दुर्गा खोटे काम कर रही थीं जो दोबारा शूट हुई फिल्म का भी हिस्सा थीं।

दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ हिंदी सिनेमा की पहचान गई जाती है। इस फिल्म को 65 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ‘मुगल-ए-आजम’ एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने और रिलीज करने में डायरेक्टर के आसिफ के 16 साल लग गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये फिल्म दूसरी बार बनाई गई। उससे पहले ये फिल्म देश के आजाद होने से पहले 1945 में शूट की जानी शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म में दुर्गा खोटे एक ऐसी एक्ट्रेस थीं दोनों फिल्मों का हिस्सा थीं।

आसिफ का सपना टूट गया ‘मुगल-ए-आजम’ के आसिफ का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। जब ये फिल्म 1945 में बनाई जा रही थी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सिराज अली हाकिम पैसा लगा रहे थे। लेकिन 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और फिल्म बीच में ही रुक गई। इससे मेकर्स को नुकसान हुआ। और के आसिफ का सपना भी टूट गया।

10 ट्रक में भरा गया था सामान एक्ट्रेस दुर्गा खोटे जिन्होंने ‘मुगल-ए-आजम’ में जोधाबाई का किरदार निभाया उन्होंने अपनी बायोग्राफी में पहले शूट हुई फिल्म का ज़िक्र किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उस वक्त ‘मुगल-ए-आजम’ की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज में हुआ करती थी और फिल्म का 1/4 हिस्सा शूट हो चुका था। लेकिन फिल्म बंद हो गई। फिर 2 साल बाद उस वक्त का शूट किया हुआ स्टॉक कबाड़ में बेचा गया तो वो 10 ट्रकों में भर गया था। जिसे उन्होंने कबाड़ बताया उसमें एक्टर्स की आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। कई तरह की कॉस्ट्यूम्स थी और लकड़ी का सामान था जो कबाड़ में यूं ही चला गया।