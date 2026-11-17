धोनी की बायोपिक में यह थी सबसे बड़ी चुनौती, सुशांत ने बताया था क्रिकेट तो दूसरे नंबर पर
महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था?
लीजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने 17 नवंबर को IPL से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब वह बतौर खिलाड़ी इंटरनेशनल और IPL क्रिकेट के सभी फॉरमैट से संन्यास ले चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान के पूर्व कप्तान की कहानी और उनके संघर्ष को हम फिल्म MS Dhoni : The Untold Story में बहुत करीब से देख चुके हैं।
धोनी की तरह क्रिकेट खेलना दूसरे नंबर पर
इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ हुई थी। बाद में जब सुशांत से पूछा गया कि धोनी के रोल की तैयारी करने में उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चीज क्या रही? तो सुशांत ने धोनी की तरह क्रिकेट खेलना नहीं, बल्कि कुछ और ही बताया।
क्रिकेट नहीं, यह था सबसे चैलेंजिंग पार्ट
सुशांत सिंह राजपूत ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को निभाने में सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्रिकेट टेक्नीक सीखना नहीं था। बल्कि उनके शांत स्वभाव और माइंडसेट को समझना था।
आखिर उनके दिमाग में तब क्या चलता है?
सुशांत सिंह राजपूत साल को 2016 में आई धोनी की बायोपिक फिल्म की तैयारी के दौरान मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाहर से बेहद शांत दिखने वाले इंसान के दिमाग में दबाव के दौरान क्या चल रहा होता है, इसे पर्दे पर उतारना सबसे मुश्किल था।
प्रैक्टिस के दौरान पसली में हुआ फ्रैक्चर
जहां तक खेल की बात है, तो यह भी सुशांत के लिए आसान नहीं था। धोनी के ट्रेडमार्क 'हेलीकॉप्टर शॉट' में महारत हासिल करने के लिए सुशांत ने महीनों तक रोजाना घंटों तक प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में ही उनकी पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद सुशांत को कई हफ्ते आराम करना पड़ा। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत ने पर्दे पर महेंद्र सिंह धोनी वाला हैलिकॉप्टर शॉट खेलकर दिखाया, तो दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। लोगों को लगा कि वाकई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी ही यह शॉट खेल रहे हों।
फिजीक में भी कई बार किए थे बदलाव
धोनी भारत के सबसे पॉपुलर और लोगों के चहेते क्रिकेटर रहे हैं। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत पर उन पर करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर था। सुशांत के सामने चुनौती थी कि उनकी एक्टिंग मिमिक्री न लगे, बल्कि ऐसा लगे कि लोग वाकई पर्दे पर धोनी को दख रहे हैं। क्योंकि सुशांत को पर्दे पर धोनी की उम्र के कई पड़ाव दिखाने थे, इसलिए उन्हें फिजीक को लेकर भी कई बदलाव करने पड़े। कहीं उन्हें दुबला, तो कहीं बल्की दिखना था। प्रैक्टिस के दौरान सुशांत को 10 से 11 महीने तक विकेटकीपर किरण मोरे ने ट्रेन किया था।
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