धनुष संग क्या सात फेरे लेने वाली हैं मृणाल ठाकुर, जानें क्या है पूरी खबर

संक्षेप: मृणाल ठाकुर और धनुष के अफेयर की खबरें वैसे तो काफी समय से आ रही थीं, लेकिन अब बात के आगे बढ़ने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों शादी करने वाले हैं।

मृणाल ठाकुर और धनुष के रिलेशन को लेकर कई बार खबरें आई हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा इन खबरों को गलत बताया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं।

क्या आ रही है खबर फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मृणाल और धनुष जल्द शादी का प्लान कर रहे हैं। दोनों इस साल वैलेंटाइन्स डे यानी 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शादी प्राइवेट होगी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल होंगे। खैर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा ना तो मृणाल और ना ही धनुष का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया है।

जब मृणाल ने की थी धनुष को लेकर बात मृणाल ने ओन्ली कॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि धनुष उनके अच्छे दोस्त हैं। अपने और धनुष को लेकर अफवाहों पर मृणाल ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ये सब खबरें कहां से आ रही हैं, लेकिन उन्हें ये सब काफी फनी लगता है।

धनुष पहुंचे थे सरदार 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में इसके अलावा जब उनसे धनुष के स्पेशयली चेन्नई से मुंबई आने के बारे में पूछा सरदार 2 की स्क्रीनिंग के लिए तो मृणाल ने कहा था कि इसे गलत ना समझा जाए क्योंकि अजय देवगन ने उन्हें खुद इन्वाइट किया था।

धनुष की पहली शादी बता दें कि धनुष ने इससे पहले ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी जो रजनीकांत की बेटी हैं। दोनों ने 18 साल की शादी को साल 2022 में तोड़ दिया था। दोनों के 2 बेटे हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं।