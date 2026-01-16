Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMrunal Thakur To Tie The Knot With Dhanush On February 14 Know What Is The Update
धनुष संग क्या सात फेरे लेने वाली हैं मृणाल ठाकुर, जानें क्या है पूरी खबर

धनुष संग क्या सात फेरे लेने वाली हैं मृणाल ठाकुर, जानें क्या है पूरी खबर

संक्षेप:

मृणाल ठाकुर और धनुष के अफेयर की खबरें वैसे तो काफी समय से आ रही थीं, लेकिन अब बात के आगे बढ़ने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों शादी करने वाले हैं।

Jan 16, 2026 11:08 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मृणाल ठाकुर और धनुष के रिलेशन को लेकर कई बार खबरें आई हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा इन खबरों को गलत बताया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या आ रही है खबर

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मृणाल और धनुष जल्द शादी का प्लान कर रहे हैं। दोनों इस साल वैलेंटाइन्स डे यानी 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शादी प्राइवेट होगी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल होंगे। खैर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा ना तो मृणाल और ना ही धनुष का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया है।

जब मृणाल ने की थी धनुष को लेकर बात

मृणाल ने ओन्ली कॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि धनुष उनके अच्छे दोस्त हैं। अपने और धनुष को लेकर अफवाहों पर मृणाल ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ये सब खबरें कहां से आ रही हैं, लेकिन उन्हें ये सब काफी फनी लगता है।

धनुष पहुंचे थे सरदार 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में

इसके अलावा जब उनसे धनुष के स्पेशयली चेन्नई से मुंबई आने के बारे में पूछा सरदार 2 की स्क्रीनिंग के लिए तो मृणाल ने कहा था कि इसे गलत ना समझा जाए क्योंकि अजय देवगन ने उन्हें खुद इन्वाइट किया था।

धनुष की पहली शादी

बता दें कि धनुष ने इससे पहले ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी जो रजनीकांत की बेटी हैं। दोनों ने 18 साल की शादी को साल 2022 में तोड़ दिया था। दोनों के 2 बेटे हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं।

ये भी पढ़ें:बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस नहीं हैं जीरो फिगर की फैन, फ्लॉन्ट करती हैं कर्व बॉडी

प्रोफेशनल लाइफ

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मृणाल अब डकैत, है जवानी तो इश्क होना है, दो दीवाने शहर में, पूजा मेरी जान में नजर आने वाली हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Mrunal Thakur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।