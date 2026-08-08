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मृणाल ठाकुर ने 10 साल छोटे यशस्वी जैसवाल संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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मृणाल ठाकुर उन सेलेब्स में से हैं जो अपने जुड़ी हर खबर पर रिएक्ट जरूर करती हैं। अब उन्होंने क्रिकेटर यशस्वी जैसवाल संग डेटिंग की अफवाहों पर रिएक्ट किया है।

mrunal thakur and yashasvi jaiswal
क्रिकेटर यशस्वी संग डेटिंग की खबरों पर बोलीं मृणाल ठाकुर

मृणाल ठाकुर का नाम कुछ दिनों पहले क्रिकेटर यशस्वी जैसवाल के साथ काफी जोड़ा गया। फैंस तब हैरान हो गए जब खबरें आईं कि 34 साल की मृणाल, 24 साल के यशस्वी को डेट कर रही हैं। कई सोशल मीडिया पेज पर ये खबर वायरल हो रही थी, लेकिन अब इस पर मृणाल का रिएक्शन आ गया है और जानें उन्होंने क्या कहा।

मृणाल ने क्या दिया जवाब

दरअसल, एक इंस्टाग्राम पेज पर दोनों का वीडियो शेयर कर सवाल किया गया जिस पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया और कहा कि क्योंकि 2 लोगों को एक ही स्पॉट में देखा गया तो इसका मतलब ये नहीं उनका नाम जोड़ा गया हो।

मृणाल ने पोस्ट पर कमेंट किया, ‘भाई रिलैक्स…एक साथ कहां? कैसे यार आप लोग इतने पढ़े-लिखे लोग ऐसी अफवाहों को सच मानने लगते हैं।’

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मृणाल बोलीं देश के बड़े मुद्दों को देखिए

मृणाल ने फिर सोशल मीडिया यूजर्स को देश के बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने को कहा है। उन्होंने लिखा, ‘देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। जेन जी से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियोज बनाइए और ज्यादा व्यूज मिलेंगे।’

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धनुष के साथ भी जुड़ा था नाम

बता दें कि मृणाल का इससे पहले धनुष के साथ भी नाम जोड़ा गया था। लेकिन एक्ट्रेस ने हमेशा इस खबर को गलत बताया था। ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों शादी भी करने वाले हैं एक प्राइवेट सेरेमनी में। लेकिन एक्ट्रेस ने क्लीयर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं जब धनुष, मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर में आए थे तब मृणाल ने कहा था कि आप अजय देवगन सर से पूछिए, उन्होंने धनुष को बुलाया था।

मृणाल की प्रोफेशनल लाइफ

मृणाल की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट है जवानी तो इश्क होना है में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और पूजा हेगड़े लीड रोल में थे।

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अपकमिंग फिल्म

मृणाल के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अब पूजा मेरी जान में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ हूमा कुरेशी लीड रोल में हैं। फिल्म ओटीटी पर जी5 में रिलीज होगी। हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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