राम चरण की 'पेड्डी' में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री, सरप्राइज कैमियो से फिल्म में मचाएंगी बवाल?
राम चरण अपनी अपकमिंग मूवी 'पेड्डी' को लेकर लंबे समय ये सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। वहीं, अब 'पेड्डी' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
'आरआरआर' फेम साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राम चरण ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऐसे में इन दिनों राम चरण अपनी अपकमिंग मूवी 'पेड्डी' को लेकर लंबे समय ये सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। वहीं, अब 'पेड्डी' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं कौन है वो?
इस एक्ट्रेस की एंट्री मचाएगा बवाल
राम चरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी वाली, बेसब्री से इंतजार की जा रही स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेडी' में एक सरप्राइज कैमियो कर सकती हैं। Gulte की एक रिपोर्ट के अनुसार, मृणाल ठाकुर 'पेडी' में नजर आ सकती हैं, जहां उनके एक डांस नंबर में फीचर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में आगे यह भी कहा गया है कि वह राम चरण और जाह्नवी कपूर के साथ थिरकती हुई दिखाई देंगी। हालांकि, यह बताना जरूरी है कि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म निर्माताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
'पेडी' के बारे में...
फिल्म 'पेडी' बात करें तो यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसके काफी हद तक एक गांव में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट पर आधारित होने की उम्मीद है। फिल्म बनाने वालों ने पहले ही फिल्म से दो गाने, ‘चिकरी चिकरी’ और ‘सूरज खा ले, पी ले पारा’ रिलीज कर दिए हैं। वहीं खबरें आ रही हैं कि 'पेडी' का नया टीजर, जिसका नाम “Kushti” है, 27 मार्च को राम चरण के जन्मदिन पर रिलीज किया जा सकता है।
इस दिन रिलीज होने वाली थी फिल्म
बता दें कि यह तारीख पहले फिल्म की रिलीज डेट थी। उन खबरों के अलावा जिनमें ‘सीता रमन’ स्टार के फिल्म में शामिल होने की बात कही गई है, फिल्म में सितारों की एक लंबी कतार है, जिसमें कन्नड़ स्टार शिवा राजकुमार, ‘मिर्जापुर’ फेम दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और अन्य शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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