मृणाल ठाकुर ने बिपाशा के बाद अनुष्का शर्मा पर कसा तंज? वीडियो देख भड़के लोग बोले जलनखोर

मृणाल ठाकुर के बिपाशा बसु के खिलाफ कमेंट को लोगों ने यह सोचकर हल्के में ले लिया कि वह यंग थी लेकिन अब उन्होंने अनुष्का शर्मा के लिए कुछ ऐसा कहा कि लोग उन्हे दूसरों को नीचा दिखाने वाली लड़की बोल रहे हैं।

मृणाल ठाकुर और बिपाशा बसु कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अब उनका एक और वीडियो वायरल हुआ है जिस पर लोग भड़के हुए हैं। अब नए इंटरव्यू में मृणाल ने अनुष्का शर्मा का नाम लिए बिना उनके लिए कुछ ऐसा कहा कि लोगों को पसंद नहीं आया। उनके वीडियो को देखकर लोग लिख रहे हैं कि यह मृणाल का पैटर्न है। वह दूसरी औरतों को छोटा दिखाती हैं।

रीसेंट इंटरव्यू में क्या बोलीं मृणाल मृणाल ठाकुर का ये वीडियो रेडिट पर अपलोड किया गया है। इसमें मृणाल से उन मूवीज के बारे में पूछा जाता है, जो उन्होंने रिजेक्ट कीं और सुपरहिट हो गईं। इस पर मृणाल बोलती हैं, कई फिल्में हैं। मृणाल बोलती हैं, 'मैंने ना कह दिया था क्योंकि मैं रेडी नहीं थी।' इसके बाद मृणाल नाम लेने में झिझकती हैं और बोलती हैं, 'कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाएंगी।' फिर बिना नाम लिए बोलती हैं, 'यह सुपरहिट थी और इसमें काम करने वाली एक्ट्रेस को भी ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की। फिर मुझे लगा कि उस वक्त मैं वो फिल्म कर लेती तो खुद को खो देती। वह एक्ट्रेस अभी काम नहीं कर रही है लेकिन मैं कर रही हूं तो ये अपनेआप में जीत है। क्योंकि मैं कुछ पल की संतुष्टि नहीं चाहिए या झटके में मिलने वाली पहचान या फेम चाहिए क्योंकि जो भी ऐसे मिलता है, वो तुरंत ही चला भी जाता है।'

मृणाल को ऑफर हुई थी सुल्तान मृणाल ने भले ही नाम ना लिया हो लेकिन लोगों ने गेस कर लिया कि उनका इशारा अनुष्का शर्मा और सुल्तान फिल्म की तरफ था। दरअसल बिग बॉस 15 में मृणाल जब अपनी फिल्म जर्सी के प्रमोशन के लिए आई थीं तो सलमान ने ही बताया था कि सुल्तान के लिए पहले मृणाल को लिया जा रहा था। सलमान ने यह भी कहा था कि तब मृणाल की बॉडी पहलवान जैसी नहीं थी लेकिन उन्हें पता था कि यह बहुत आगे जाएंगी। अब रीसेंट कमेंट पर लोगों ने मृणाल को काफी ट्रोल किया है।



