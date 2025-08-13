'क्या फूंक रही है', बिपाशा बसु पर किए कमेंट को लेकर मृणाल पर भड़के ओरी

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मृणाल खुद को बिपाशा से बेहतर बताती नजर आ रही हैं। अब इस वीडियो पर ओरी ने रिएक्ट किया है।

सन ऑफ सरदार 2 एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मृणाल ठाकुर खुद को बिपाशा बसु से बेहतर बताती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं मृणाल ठाकुर बिपाशा बसु को मर्दाना मसल्स वाली लड़की भी कहती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर मृणाल ठाकुर की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरहान अवात्रामणि ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया है।

मृणाल के वीडियो पर क्या बोले ओरी ओरहान अवात्रामणि ने इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछा है- "ये औरत क्या फूंक रही है।" इस वीडियो पर और भी सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- मृणाल के लिए मेरी सारी प्रशंसा खत्म हो गई। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप जिस शख्स को सोचते हैं कि वो क्लासी हैं…फिर वो अपना मुंह खोलते हैं। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- इसलिए बिपाशा पर गाना बना और आप पर नहीं।