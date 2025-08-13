Mrunal Thakur Faces Backlash For Calling Bipasha Basu Manly With Muscles Old VIDEO Viral Saying I Am Better Than Her मृणाल ठाकुर ने खुद को बताया था बिपाशा बसु से बेहतर, एक्ट्रेस के पुराने वीडियो से मच गया बवाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
मृणाल ठाकुर ने खुद को बताया था बिपाशा बसु से बेहतर, एक्ट्रेस के पुराने वीडियो से मच गया बवाल

मृणाल ठाकुर अपने एक पुराने वीडियो को लेकर मुश्किल में फंस गई हैं। यह उस दौरान का वीडियो है जब मृणाल ने बॉलीवुड डेब्यू भी नहीं किया था। उन्होंने उस वक्त खुद को बिपाशा बसु से बेहतर कहा था।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 09:21 AM
मृणाल ठाकुर पिछले कुछ समय से छाई हुई हैं। उनकी परफॉर्मेंस और फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि इस बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिस वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। उस वीडियो में मृणाल खुद को बिपाशा बसु से बेहतर बताती हैं। यह वीडियो तब का है जब वह कुमकुम भाग्य शो कर रही थीं।

क्या है वीडियो में

वीडियो में आप देखेंगे कि मृणाल, कुमकुम भाग्य शो के अपने को-स्टार अरिजीत से फिटनेस को लेकर बात करती हैं। अरिजीत उनको हेडस्टैंड करने को बोलते हैं जिस पर वह बोलती हैं कि आप बैठो और मैं आपके सर पर बैलेंस बलाऊंगी। इसके बाद अरिजीत उन्हें पुश अप्स मारने को बोलते हैं तो मृणाल मस्ती करते हुए बोलती हैं कि क्या आपको ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी मसल्स हो? जाओ बिपाशा से शादी कर लो।

बिपाशा से खुद को बताया बेहतर

इसके बाद वह बोलती हैं कि देखो, मैं बिपाशा से बहुत बेहतर हूं। अब मृणाल के इस कमेंट पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि खुद को अच्छा बताना ठीक है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना सही नहीं। एक ने लिखा कि इसलिए बिपाशा पर गाना बना है और आप पर नहीं।

प्रोफेशनल लाइफ

मृणाल की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने टीवी में कई साल काम करने के बाद साल 2018 में लव सोनिया से हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सुपर 30, बाटना हाउस, घोस्ट स्टोरीज, तूफान, धमाका, जर्सी, लस्ट स्टोरीज 2, सन ऑफ सरदार 2 फिल्म में काम किया है।

उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो अब वह डकैत अ लव स्टोरी, है जवानी तो इश्क होना है और पूजा मेरी जान में नजर आएंगी।

