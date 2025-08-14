मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु से मांगी माफी, कहा- तब मुझे नहीं पता था कि मैं…

Mrunal Thakur Bipasha Basu Controversy: मृणाल ठाकुर ने अपने पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद बिपाशा बासु से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सफाई दी है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने दिग्गज अदाकारा बिपाशा बासु से माफी मांगी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह बिपाशा का मजाक उड़ाते नजर आ रही हैं। वीडियो में वह यह कहती हुईं सुनाई दे रही हैं कि वह बिपाशा से ज्यादा खूबसूरत हैं और बिपाशा के ‘मैनली मसल्स’ हैं। वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद बिपाशा ने इस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया, लेकिन एक क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर किया था। वहीं अब मृणाल ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पर अपनी सफाई दी है।

मृणाल ने क्या कहा? मृणाल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट लिखकर बिपाशा से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, “19 साल की उम्र में मैंने कई बेवकूफी भरी बातें कही थीं। तब मुझे अपनी आवाज का असर या ये समझ नहीं थी कि मजाक में कही गई बातें भी किसी को कितना चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं।”