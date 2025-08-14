Mrunal Thakur expressed regret over a resurfaced video where she joked about Bipasha Basu body मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु से मांगी माफी, कहा- तब मुझे नहीं पता था कि मैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMrunal Thakur expressed regret over a resurfaced video where she joked about Bipasha Basu body

मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु से मांगी माफी, कहा- तब मुझे नहीं पता था कि मैं…

Mrunal Thakur Bipasha Basu Controversy: मृणाल ठाकुर ने अपने पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद बिपाशा बासु से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सफाई दी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:53 PM
share Share
Follow Us on
मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु से मांगी माफी, कहा- तब मुझे नहीं पता था कि मैं…

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने दिग्गज अदाकारा बिपाशा बासु से माफी मांगी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह बिपाशा का मजाक उड़ाते नजर आ रही हैं। वीडियो में वह यह कहती हुईं सुनाई दे रही हैं कि वह बिपाशा से ज्यादा खूबसूरत हैं और बिपाशा के ‘मैनली मसल्स’ हैं। वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद बिपाशा ने इस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया, लेकिन एक क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर किया था। वहीं अब मृणाल ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पर अपनी सफाई दी है।

मृणाल ने क्या कहा?

मृणाल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट लिखकर बिपाशा से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, “19 साल की उम्र में मैंने कई बेवकूफी भरी बातें कही थीं। तब मुझे अपनी आवाज का असर या ये समझ नहीं थी कि मजाक में कही गई बातें भी किसी को कितना चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं।”

‘मेरा मकसद बॉडी-शेम करना नहीं था’

उन्होंने आगे कहा, “मेरा मकसद बॉडी-शेम करना नहीं था। इंटरव्यू में ये सिर्फ मजाकिया बातचीत थी, जो हद से आगे बढ़ गई। अब मुझे एहसास है कि ये कैसे सुनाई दी होगी। काश! काश मैं अपने शब्दों का चुनाव अलग करती। समय के साथ मैंने सीखा है कि खूबसूरती हर रूप में होती है और आज मैं इसे सच में महत्व देती हूं।”

Mrunal Thakur Bipasha Basu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।