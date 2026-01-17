Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMrunal Thakur And Dhanush Are Not Getting Married In Valentines Day 14 February Know The Details
मृणाल ठाकुर और धनुष नहीं कर रहे वैलेंटाइन्स डे पर शादी, सामने आई ये डिटेल्स

मृणाल ठाकुर और धनुष नहीं कर रहे वैलेंटाइन्स डे पर शादी, सामने आई ये डिटेल्स

संक्षेप:

मृणाल ठाकुर और धनुष के रिलेशन को लेकर वैसे तो खबरें काफी समय से आ रही थीं, लेकिन हाल ही में खबर आई कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन सच तो कुछ और है।

Jan 17, 2026 07:32 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मृणाल ठाकुर और धनुष को लेकर शुक्रवार को एक ऐसी खबर वायरल हुई कि सभी हैरान हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों फरवरी में शादी करने वाले हैं। लेकिन अब सच सामने आया है वो कुछ और है। फरवरी में कोई शादी नहीं है, मृणाल की तो जबकि उसी दौरान फिल्म रिलीज होने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मृणाल की अगले महीने शादी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो फैली है।

मूवी होगी उसी महीने रिलीज

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मृणाल की फिल्म दो दीवाने शहर में जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, वो फरवरी में रिलीज होने वाली है तो ऐसे में शादी कैसे होगी। वहीं फिर मार्च में उनकी तेलुगु फिल्म रिलीज होने वाली है।

कबसे आ रही डेटिंग की खबरें

बता दें कि काफी समय से मृणाल और धनुष के डेटिंग की खबरें आ रही हैं। खासकर जब धनुष, मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई आए थे। धनुष ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मृणाल ने जरूर उन्हें सिर्फ अपना दोस्त बताया है।

मृणाल ने धनुष को बताया दोस्त

एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल ने कहा था कि धनुष सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। वहीं उनके स्क्रीनिंग में आने को लेकर मृणाल ने कहा था कि उन्हें तो अजय देवगन ने इन्वाइट किया था।

ये भी पढ़ें:मृणाल ठाकुर ने धनुष के साथ अफेयर की खबर को बताया झूठ

प्रोफेशनल लाइफ

मृणाल की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अभी उनकी 2 फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। एक है 2 दीवाने शहर में जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। इसके अलावा वह फिल्म डकैत में भी नजर आएंगी जिसमें वह और अदिवी शेष लीड रोल में हैं।

वहीं धनुष फिल्म कारा में नजर आएंगे जो सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Mrunal Thakur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।