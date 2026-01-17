मृणाल ठाकुर और धनुष नहीं कर रहे वैलेंटाइन्स डे पर शादी, सामने आई ये डिटेल्स

संक्षेप: मृणाल ठाकुर और धनुष के रिलेशन को लेकर वैसे तो खबरें काफी समय से आ रही थीं, लेकिन हाल ही में खबर आई कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन सच तो कुछ और है।

मृणाल ठाकुर और धनुष को लेकर शुक्रवार को एक ऐसी खबर वायरल हुई कि सभी हैरान हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों फरवरी में शादी करने वाले हैं। लेकिन अब सच सामने आया है वो कुछ और है। फरवरी में कोई शादी नहीं है, मृणाल की तो जबकि उसी दौरान फिल्म रिलीज होने वाली है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मृणाल की अगले महीने शादी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो फैली है।

मूवी होगी उसी महीने रिलीज रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मृणाल की फिल्म दो दीवाने शहर में जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, वो फरवरी में रिलीज होने वाली है तो ऐसे में शादी कैसे होगी। वहीं फिर मार्च में उनकी तेलुगु फिल्म रिलीज होने वाली है।

कबसे आ रही डेटिंग की खबरें बता दें कि काफी समय से मृणाल और धनुष के डेटिंग की खबरें आ रही हैं। खासकर जब धनुष, मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई आए थे। धनुष ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मृणाल ने जरूर उन्हें सिर्फ अपना दोस्त बताया है।

मृणाल ने धनुष को बताया दोस्त एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल ने कहा था कि धनुष सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। वहीं उनके स्क्रीनिंग में आने को लेकर मृणाल ने कहा था कि उन्हें तो अजय देवगन ने इन्वाइट किया था।

प्रोफेशनल लाइफ मृणाल की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अभी उनकी 2 फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। एक है 2 दीवाने शहर में जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। इसके अलावा वह फिल्म डकैत में भी नजर आएंगी जिसमें वह और अदिवी शेष लीड रोल में हैं।