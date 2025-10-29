बड़ा हो गया है ‘मिस्टर इंडिया’ में नजर आने वाला ये बच्चा, 40 फ्लॉप देने के बाद अब इस फिल्म से करने जा रहा है कमबैक

संक्षेप: साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने जहां अनिल कपूर और श्रीदेवी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, वहीं इसके बाल कलाकारों ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। आज आपको इन्हीं बाल कलाकारों में से एक का किस्सा बताएंगे।

आपको अनिल कपूर की फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ याद है? इस फिल्म में कई सारे बच्चों ने काम किया था, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने बड़े होकर बॉलीवुड में कदम रखा और 40 से ज्यादा फिल्में कीं। इतना ही नहीं, नवंबर में भी उनकी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पहचाना? नहीं! आइए आपको इस एक्टर के बारे में बताते हैं।

एक्टर का नाम इस एक्टर का नाम आफताब शिवदसानी है। आफताब की 21 नवंबर के दिन ‘मस्ती 4’ रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, एलनाज नोरौजी, शाद रंधावा और निशांत मलकानी नजर आएंगे।

कैसे हुई करियर की शुरुआत? 25 जून 1978 को मुंबई में जन्मे आफताब को बचपन से ही कैमरे के सामने रहना पसंद है। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों में काम कर लिया था। फिर उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मी करियर की शुरुआत। अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ में काम किया और फेमस हो गए।

कैसा रहा एक्टर का करियर? करियर के शुरुआती दौर में मिली लोकप्रियता के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर आफताब का सफर उतना सफल नहीं रहा है। मल्टीस्टारर फिल्मों में उनका काम सराहा गया, लेकिन सोलो हीरो के रूप में उनकी फिल्में नहीं चलीं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक आफताब की करीब 40 फिल्में फ्लॉप रही हैं।