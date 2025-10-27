31 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में देख सकते हैं ये 10 फिल्में, लिस्ट में शाहरुख-प्रभास की भी मूवीज

संक्षेप: 31 अक्टूबर के दिन आपको सिनेमाघरों में कुछ नई और कुछ पुरानी फिल्में देखने का मौका मिलेगा। अगर आप सिनेमाघरों में फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यहां इन फिल्मों की लिस्ट दी गई है।

31 अक्टूबर का दिन सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। इस दिन सिनेमाघरों में पुराने दौर की यादें भी ताजा होंगी और नई कहानियों का रोमांच भी मिलेगा। कई क्लासिक फिल्मों की री-रिलीज के साथ कुछ नई फिल्मों का भी जादू बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। यानी 31 अक्टूबर (शुक्रवार) से लेकर 2 नवंबर (रविवार) तक का वीकेंड पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर रहेगा। चलिए जानते हैं, इस खास मौके पर थिएटर्स में क्या-क्या देखने को मिलेगा।

शाहरुख खान की सात सुपरहिट्स एक साथ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन पर फैंस को शानदार तोहफा मिलने वाला है। देश-विदेश के 30 से ज्यादा शहरों और 75 से अधिक सिनेमाघरों में ‘शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल’ का आयोजन हो रहा है। इस फेस्टिवल के तहत उनकी सात आइकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में बड़े पर्दे पर दोबारा दिखाई जाएंगी। इनमें शामिल हैं –

- कभी हां कभी ना

- दिल से

- देवदास

- मैं हूं ना

- ओम शांति ओम

- चेन्नई एक्सप्रेस

- जवान

इन फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलना फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है।

बाहुबली: द एपिक एस. एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर ‘बाहुबली’ एक बार फिर दर्शकों के सामने नए रूप में आने वाली है। ‘बाहुबली: द एपिक’ नाम से यह फिल्म पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना के दमदार प्रदर्शन को एक ही फ्रेम में देखने का मौका मिलेगा।

थामा आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। 31 अक्टूबर के दिन भी ये फिल्म सिनेमाघरों में बनी रहेगी।