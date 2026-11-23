Upcoming Movies: धमाकेदार रहेगा यह शुक्रवार, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में
थिएटर्स में फिल्में देखने के शौकीनों को असली मजा बड़े पर्दे पर ही आता है। रामायण के आसपास कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अब 27 नवंबर को कई फिल्में आने वाली हैं।
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही थिएटर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होनी शुरू हो गई हैं। आगाज 'रामायण' के साथ हुआ था, और अब नवंबर के खत्म होने से पहले ही आपको बॉक्स ऑफिस पर कई दमदार फिल्में मिलेंगी। इसके बाद दिसंबर में भी एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। लेकिन पहले बात करेंगे इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कदम रखने जा रही फिल्मों की। बात करेंगे इनकी रिलीज डेट से लेकर इनकी कहानी और स्टार कास्ट तक के बारे में।
गनमास्टर 69
इमरान हाशमी एक बार फिर एक्शन अवतार में पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म 27 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। कहानी एक साधारण किसान की है, जो अपने परिवार को एक खतरनाक गिरोह से बचाने के लिए बंदूक उठा लेता है। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना, अभिषेक सिंह और अवनीत कौर अहम किरदार निभाते नजर आएंगे।
ये प्रेम मोल लिया
सूरज बड़जात्या एक बार फिर थिएटर्स में फैमिली वाइब देती फिल्म लेकर आने जा रहे हैं। यह एक फैमिली ड्रामा मूवी है। कहानी एक ऐसे लड़के की है, जो शादी के बाद अपने पूरे परिवार के साथ लड़की के घर पर ही शिफ्ट हो जाता है। इसी के बाद असली मुश्किलें शुरू होती हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है और आयुष्मान खुराना इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं।
मैसा (रिलीज डेट अपडेट)
रश्मिका मंदाना की यह एक्शन पैक्ड फिल्म पहले 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हर कोई इसे लेकर सुपर एक्साइटेड था। लेकिन कुछ ही दिन पहले मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते वो इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर रहे हैं। फिल्म की नई रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि शायद मेकर्स इसे साल के आखिर तक के लिए पोस्टपोन करेंगे।
हेक्ड
एनिमेशन फिल्मों के दीवानों के लिए यह एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी 27 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज की यह मूवी बच्चों के साथ थिएटर जाने का अच्छा मौका हो सकती है। कहानी सिर्फ 16 साल की एक लड़की बिली की है। एक रोज बिली को पता चलता है कि उसकी जो अजीब आदतें उसे खटकती थीं, वो असल में उसकी जादुई शक्तियां हैं, जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। यह मूवी आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में लेकर जाती है, जहां बिली की जिंदगी से जुड़े कुछ पुराने राज खुलेंगे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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