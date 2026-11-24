असली नहीं थी इन फिल्मों में एक्टर्स की आवाज, जानिए क्यों मजबूरी में करानी पड़ी डबिंग
आजकल कई भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्मों में डबिंग बहुत नॉर्मल है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी रहे हैं। जब सभी एक्टर्स की आवाज उनकी असली थी, लेकिन कुछ एक्टर्स की आवाज मेकर्स को मजबूरी में डब करनी पड़ी।
जब किसी फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाता है, तो इसमें एक्टर्स की आवाज को डब किया जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या आपको उन फिल्मों के बारे में पता है, जिनमें लीड एक्टर्स की आवाज मजबूरी में डब करनी पड़ गई थी। आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानेंगे, जिनमें एक्टर्स की आवाज को डब किया गया था। तो चलिए जानते हैं ऐसी 6 फिल्मों और उनमें एक्टर्स की आवाज डब किए जाने की वजह के बारे में।
'जिस्म' में जॉन अब्राहम
साल 2003 में आई फिल्म 'जिस्म' में जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु ने लीड रोल प्ले किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें जॉन अब्राहम की आवाज उनकी असली नहीं थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम की आवाज को विराज अथव ने डब किया था। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? असल में तब तक जॉन अब्राहम की हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, ऐसे में मेकर्स ने उनकी आवाज को डब करवाना ही ठीक समझा।
'राज' में बिपाशा बसु
साल 2002 में आई फिल्म 'राज' में बिपाशा बसु की आवाज भी रियल नहीं थी। बिपाशा का कमांड तब अंग्रेजी पर ज्यादा अच्छा था। उनकी हिंदी में भी अंग्रेजी की झलक आती थी। उनकी आवाज को तब की टॉप वॉइस आर्टिस्ट मोना शेट्टी ने डब किया था।
'36 चाइना टाउन' में उपेन पटेल
साल 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में उपेन पटेल भले ही लीड एक्टर नहीं थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी आवाज इस फिल्म में असली नहीं थी। उनकी आवाज को कुछ खास वजहों से विराज अथव ने डब किया था।
'वारिस' में स्मिता पाटिल
साल 1988 में आई फिल्म 'वारिस' की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन डबिंग शुरू होने पहले ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स को स्मिता पाटिल के ही अंदाज में उनके डायलॉग्स को डब करना पड़ा था।
'गुलाम' में रानी मुखर्जी
आमिर खान की साल 1998 में आई फिल्म 'गुलाम' में रानी मुखर्जी की आवाज आपने नोटिस की? यह उनकी असली आवाज नहीं थी। दरअसल मेकर्स को रानी मुखर्जी की रौबदार आवाज चुलबुले और नाजुक किरदार पर जंच नहीं रही थी। इसलिए उनकी आवाज को इस फिल्म में मोना घोष शेट्टी ने डब किया था।
'पार्टनर' और 'दे दना दन'
इन दोनों ही फिल्मों में कटरीना कैफ की आवाज उनकी अपनी नहीं है। कटरीना इंडस्ट्री में नई थीं और विदेश में परवरिश होने के चलते उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। यही वजह थी कि मेकर्स ने उनकी आवाज को फिल्म में डब करवाया था।
'ओम शांति ओम' में दीपिका
फराह खान ने बताया था कि यह दीपिका के करियर की शुरुआत थी और उनकी आवाज में तब कन्नड़ एक्सेंट आता था। किरदार में 70 के दशक की 'ड्रीम गर्ल' शांतिप्रिया के किरदार में कोमलता लाने के लिए उन्होंने दीपिका की आवाज मोना घोष शेट्टी से डबिंग कराई गई।
'सूर्यवंशम' में सौंदर्या
क्योंकि वह साउथ सिनेमा से आई थीं, इसलिए उनकी आवाज में वह लहजा झलकता था। मेकर्स हिंदी फिल्म में इसे उस तरह नहीं चाह रहे थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी में सौंदर्या और जयसुधा की आवाज को रेखा से डब करवाया गया था।
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