Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कादर खान कैसे बने फिल्मों में 'परमानेंट विलेन'? अमिताभ बच्चन ने इस रोल के लिए सुझाया था नाम

May 01, 2026 10:29 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

लीजेंडरी एक्टर कादर खान जिस भी किरदार को निभाते उसमें पूरी तरह उतर जाते। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म में विलेन का रोल इतनी खूबसूरती से किया था कि उसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें परमानेंट विलेन ही चुन लिया।

कादर खान कैसे बने फिल्मों में 'परमानेंट विलेन'? अमिताभ बच्चन ने इस रोल के लिए सुझाया था नाम

बॉलीवुड एक्टर कादर खान को उन चुनिंदा कलाकारों में गिना जाता है, जो गजब के एक्टर होने के साथ-साथ एक कमाल के डायलॉग राइटर और निर्देशक भी थे। वह जिस भी किरदार को निभाते थे उसे जीवंत कर दिया करते थे। कॉमेडी हो या फिर ड्रामा, कादर खान हरफौना एक्टर थे जो हर किरदार में उतर जाते थे। कम लोग जानते हैं कि कादर खान ने फिल्मों में विलेन बनना चुना नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से फिल्ममेकर्स ने यह तय कर लिया कि विलेन का किरदार फिल्मों में वही किया करेंगे। कादर खान ने खुद यह किस्सा एक इंटरव्यू में सुनाया था।

अमिताभ बच्चन ने मेकर्स को दिया सुझाव

कादर खान ने कहा, ‘नाडियाडवाला फैमिली ने एक फिल्म शूट की थी अदालत, जिसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। उन्होंने उस फिल्म में बाप और बेटे दोनों का किरदार निभाया था। उस फिल्म में एक इंस्पेक्टर खान का रोल था। वह किसी हीरो के लिए रोल था, लेकिन अमित जी ने कहा कि नहीं यार कादर खान को लो। वजह यह थी कि उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा था। अमित जी की वजह से मुझे अदालत में वो रोल मिला। इसके बाद इंडस्ट्री वालों ने कहा कि यार इंस्पेक्टर खान का रोल तो लाजवाब किया है इसने। उसके लिए मुझे कई अवॉर्ड मिल गए थे।’

ये भी पढ़ें:एक शब्द की वजह से चली जाती एक्टर की जान, हंसी खेल नहीं है कश्मीर में शूटिंग करना

इंडस्ट्री ने लगा दिया बेस्ट विलेन का ठप्पा

कादर खान ने बताया, 'लोगों ने तब कहा कि ये खान वान को कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि विलेन नहीं हैं इंडस्ट्री में। तो उन्होंने मुझ पर ठप्पा मार दिया कि अब से विलेन के रोल यही करेगा। तो यह हो गया कि जिस फिल्म को भी मैं लिखा करता था, उसमें विलेन का रोल मुझे ही करना पड़ता था। और यहां से मेरी विलेन की गाड़ी चल निकली।' कादर खान ने जिस फिल्म का जिक्र किया वो साल 1977 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी इतनी शानदार थी कि इसे दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर हाथों हाथ लिया था।

ये भी पढ़ें:हिंदी सिनेमा से 1 साल बड़ी थीं यह एक्ट्रेस, पाकिस्तान से भागकर आई थीं भारत

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं यह फिल्म?

इस फिल्म को IMDb पर 6.3 रेटिंग मिली है और अगर आज आप यह फिल्म घर बैठे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो कादर खान और अमिताभ बच्चन के अलावा इसमें वहीदा रहमान, नीतू कपूर और एम राजन ने अहम किरदार निभाए थे। फिल्म का निर्देशन नरेंद्र बेदी ने किया था और इसके प्रोड्यूसर ए के नाडियाडवाला थे। जब भी बात ड्रामा फिल्मों की आती है तो इसे आज भी लिस्ट में गिना जाता है।

ये भी पढ़ें:OTT: मई महीने में आ रही हैं 10 फिल्में-सीरीज, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Entertainment News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।